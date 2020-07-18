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Görev yerleri değişen kaymakamlara veda

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.07.2020 10:26 | Son Güncelleme

Kütanhya’da, grev yerleri değişen mülki idare amirleri için veda programı düzenlendi,Kütahya Valisi Ali Çelik, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yerleri değişen Kütahya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile Pazarlar Kaymakamı Yunus Emre Fırat için düzenlenen veda programına katıldı.Veda programına Vali Çelik’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Güney ile ilçe kaymakamları katıldı.Görev yeri değişen mülki idare amirlerine Kütahya’daki hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Çelik, yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görev yerleri değişen kaymakamlara veda

Kütanhya’da, grev yerleri değişen mülki idare amirleri için veda programı düzenlendi,
Kütahya Valisi Ali Çelik, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yerleri değişen Kütahya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile Pazarlar Kaymakamı Yunus Emre Fırat için düzenlenen veda programına katıldı.
Veda programına Vali Çelik’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Güney ile ilçe kaymakamları katıldı.
Görev yeri değişen mülki idare amirlerine Kütahya’daki hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Çelik, yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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