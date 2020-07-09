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Göreve başlayan sürekli işçilere hizmet içi eğitim

SİVAS HABERLERİ  | 09.07.2020 15:08 | Son Güncelleme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne tahsis edilen 200 sürekli işçiye hizmet içi eğitim verildi.Cumhurbaşkanlığı tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne tahsis edilen 200 sürekli işçi için göreve başlamadan önce Covid-19 önemleri alınarak kurumsal kimliğin benimsenmesi, özlük işleri, hastane idari yönetim şekli ve diğer teknik hususlarda eğitimler verildi.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda düzenlenen programa Rektör Prof.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne tahsis edilen 200 sürekli işçiye hizmet içi eğitim verildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne tahsis edilen 200 sürekli işçi için göreve başlamadan önce Covid-19 önemleri alınarak kurumsal kimliğin benimsenmesi, özlük işleri, hastane idari yönetim şekli ve diğer teknik hususlarda eğitimler verildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Alim, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, Hastane İdari Yöneticisi Gülseren Karabey, hastane yönetimi ve göreve başlayan personel katıldı.
Programın açılışında yeni göreve başlayan personel ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, “Bugün yeni göreve başlayan 195 arkadaşımızın hizmet içi eğitimleri başlıyor. Bu hizmet içi eğitimler önemli. Çünkü hastanede görev yapacaksınız, önemli bir görev yapacaksınız. Yaptığınız görev gerçekten kutsal bir görev. Bu salgın sırasında birçok üniversiteye personel verildi. Bizim Üniversitemize de 600 personel verildi. İşte bunlardan 195’i hasta bakım hizmetlerinde,5’i güvenlik hizmetlerinde, diğer 400 kişi sağlık hizmetlerinde göreve başlıyorlar. Bu kapsam da en çok personel alan üniversitelerin başında yer alıyoruz” dedi.

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