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Göreve yeni başlayan Kaymakam, ilk olarak şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.09.2020 11:32 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine atanan ilk bayan Kaymakam Armağan Yazıcı, ilk olarak şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.Göreve gelir gelmez şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Kaymakam Armağan Yazıcı’nın bu davranışı, Çavdarhisar halkı tarafından büyük takdirle karşılandı.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine atanan ilk bayan Kaymakam Armağan Yazıcı, ilk olarak şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
Göreve gelir gelmez şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Kaymakam Armağan Yazıcı’nın bu davranışı, Çavdarhisar halkı tarafından büyük takdirle karşılandı. Tepecik Köyü ve Yenicearmutcuk köylerinde şehitlerin ailelerini ve ilçeye bağlı Hacımahmut köyünde yaşayan Gazi evini ziyaret eden Kaymakam Yazıcı’ya, İlçe Jandarma Komutanı, ilçe Emniyet Amiri ve kurum müdürleri eşlik etti.

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