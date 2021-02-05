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Göreve Yeni Başlayan Personele “Uyum Eğitimi” Verildi

05.02.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında göreve yeni başlayan sağlık personeline, Kayseri Devlet Hastanesi GETAT Merkezi Toplantı Salonunda “Uyum Eğitimi” verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında göreve yeni başlayan sağlık personeline, Kayseri Devlet Hastanesi GETAT Merkezi Toplantı Salonunda “Uyum Eğitimi” verildi. Düzenlenen eğitime 167 personel katılım sağladı.
İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Mustafa Salep başkanlığında yapılan eğitimlerde; Uzman Mahmut Kaledibi, Uzman Mustafa Baytürk, Uzman Hürü Macit, Uzm. Dr. Mehmet Emin Özdemir, Hasta Hakları İl Koordinatörü Aysun Çınar ve Hemşire Nurhan Yıldız görev alarak sunum yaptılar.
Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı, İletişim, 657 sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat, Personel Özlük ve Disiplin Mevzuatı, Etik, Çalışan-Hasta Hakları, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında göreve yeni başlayan personel bilgilendirildi.

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