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Göreve yeni başlayan Yunus timleri için kurban kesildi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 25.09.2020 17:34 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga İlçesinde, göreve yeni başlayan Yunus ve Şahin Motosikletli Polis timleri için kurban kesildi.Konu ile açıklama yapan Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan; “Pandemi sürecinde en çok emek veren kurumlardan birisi hiç şüphesiz Emniyet Teşkilatı oldu.

Göreve yeni başlayan Yunus timleri için kurban kesildi

Çanakkale’nin Biga İlçesinde, göreve yeni başlayan Yunus ve Şahin Motosikletli Polis timleri için kurban kesildi.
Konu ile açıklama yapan Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan; “Pandemi sürecinde en çok emek veren kurumlardan birisi hiç şüphesiz Emniyet Teşkilatı oldu. Biga Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak amacıyla gücüne güç katmak için sürekli kendini yeniliyor. İlk olarak 1993 yılında İstanbul’da faaliyete geçen, asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde görev yapan Motosikletli Yunus Polisi Timleri zorlu 5 haftalık eğitimlerinin ardından, 3 motosiklet ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Asayiş konularında 3 Yunus Motosikletli Ekibi ve Trafik konularında 1 Şahin Motosikletli Ekibi Biga sokaklarında/caddelerinde görev yapacaklar. Motosikletli Polisler ilçemizde göreve başlama vesilesi ve hayır amacıyla Kurban kesimi ve okunan duaların ardından Huzur Uygulamasına göreve çıktılar. Vatanımıza, milletimize, Biga’mıza hayırlı olsun. Allah kazalardan belalardan korusun” dedi.

Göreve yeni başlayan Yunus timleri için kurban kesildi

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