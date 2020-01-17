Görevlendirme yapılan belediye sayesinde öğrenciler ücretsiz buz pateni yapacak

- "Bütçeyi teröre değil vatandaşların hizmetine sunuyoruz"

Belediye bütçesinin teröre değil vatandaşın hizmetine sunulduğuna dikkati çeken Yaman, şöyle dedi:

"Belediyenin görevi sadece yol yapmak, altyapı ve park yapmak değil, aynı zamanda şehirde yaşayan bütün hemşehrilerimizin talep ve isteklerini yerine getirmektir. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. 3,5 sene önce Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle göreve geldiğimizde 'Terör örgütlerine belediyelerin tek bir kuruşu dahi gitmeyecek, bütçeyi o şehirde yaşayan insanlara harcayacağız.' demiştik. Öyle yaptık ve öyle yapmaya devam ediyoruz."

Konuşmaların ardından çocuklar buz pistinde eğlenceli vakit geçirdi.

