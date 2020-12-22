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Görme engelli Erçetin İŞKUR desteği ile kendi işinin sahibi olacak

AYDIN HABERLERİ  | 22.12.2020 11:37 | Son Güncelleme

İŞKUR’un engelli ve eski hükümlülere kendi için sağladığı hibe desteğinden faydalanan Mehmet Çetin, aldığı 59 bin TL’lik hibe desteği ile Karpuzlu ilçesinde küçükbaş hayvancılık yaparak kendi işinin sahibi olacak.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurabilmesi adına gerçekleştirdiği hibe desteği projelerini sürdürüyor.

Görme engelli Erçetin İŞKUR desteği ile kendi işinin sahibi olacak

İŞKUR’un engelli ve eski hükümlülere kendi için sağladığı hibe desteğinden faydalanan Mehmet Çetin, aldığı 59 bin TL’lik hibe desteği ile Karpuzlu ilçesinde küçükbaş hayvancılık yaparak kendi işinin sahibi olacak.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurabilmesi adına gerçekleştirdiği hibe desteği projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan görme engelli Mehmet Erçetin, projeden yararlandı. İlçede küçükbaş hayvancılık yapacak olan Erçetin ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı. İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, "Mehmet Erçetin kardeşimizin projesi genel müdürlüğümüz tarafından kabul edildi. Kendisi 59 bin liralık hibe desteği ile Karpuzlu’da küçükbaş hayvancılık yapacak. Azmi ve projemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Hibe desteği alarak kendi işinin patronu olmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı il müdürlüğümüze ve hizmet merkezlerimize bekliyoruz" dedi.
Kendi işinin patronu olacağı için sevinçli olduğunu dile getiren görme engelli Mehmet Erçetin, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Görme engelli Erçetin İŞKUR desteği ile kendi işinin sahibi olacak

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