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Görme engelli köpek, sıcak yuvasına kavuştu

AYDIN HABERLERİ  | 03.12.2020 17:41 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlatan görme engelli köpek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir hayvansever tarafından sahiplenildi.2018 yılında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından başlatılan “Satın alma, sahiplen” kampanyasına Aydınlılar destek olmaya devam ederken Aydın’ın Efeler ilçesinde kaza sonucu gözlerini kaybeden engelli köpek, Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata bağlandı.

Görme engelli köpek, sıcak yuvasına kavuştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlatan görme engelli köpek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir hayvansever tarafından sahiplenildi.
2018 yılında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından başlatılan “Satın alma, sahiplen” kampanyasına Aydınlılar destek olmaya devam ederken Aydın’ın Efeler ilçesinde kaza sonucu gözlerini kaybeden engelli köpek, Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata bağlandı. Veteriner hekimler tarafından başarılı geçen operasyonun ardından hayati tehlikeyi atlatan görme engelli köpek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir hayvan severe sahiplendirildi. Engelli köpek, duyarlı hayvanseverin desteğiyle sıcak bir yuvaya kavuşurken, Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekipleri de hayvansever vatandaşa teşekkür etti.

Görme engelli köpek, sıcak yuvasına kavuştu

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Aydın Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
06:34
Sabah
08:00
Öğle
13:03
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Aka Eczanesi
Merkez
Cinalı Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Aydoğan Eczanesi
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