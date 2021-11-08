Görme engelli Kur'an kursu öğrencilerinin gözü oldu

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da yaşayan 57 yaşındaki Nesrin Kılınç, 10 yıldır görme engelli kadınların katıldığı Kur'an kursunda gönüllü hizmet veriyor.

Hayalini kurduğu hafızlığı annesinin rahatsızlığı nedeniyle tamamlayamayan, annesinin vefatının ardından Kur'an kursunda gördüğü bir görme engelli kursiyerden etkilenen Kılınç, müftülükle görüşerek görme engellilere yönelik bir kurs açılması talebinde bulundu.

İl Müftülüğünde talebi dikkate alarak kendisine maaşlı çalışma fırsatı verdiği Kılınç, bunu kabul etmeyerek kursta "Allah rızası için gönüllü olarak çalışmak" istediğini belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır kentte görme engelli kadınlara yönelik açılan Kur'an kursunda gönüllü olarak hizmet veren, her sabah kursiyerleri evlerinden alıp kurs sonrası evlerine geri bırakan Nesrin Kılınç'a görme engelli kursiyerler "Nesrin anne" diye hitap ediyor.

- "Allah rızası için yapınca da her şey güzel oluyor"

Nesrin Kılınç, AA muhabirine, 2002'den bu yana görme engelli kadınlara yönelik Kur'an kursunda gönüllü hizmet verdiğini söyledi.

Maddi olarak herhangi bir beklentisinin olmadığını anlatan Kılınç, "Çok şükür Allah rızası için yapınca da her şey güzel oluyor. Hafızlığa başladığımda annemin rahatsızlığı nedeniyle terk etmek zorunda kaldım ama Allah bana öyle bir güzellik verdi ki burada ki kadınlarımız kızlarımızla karşılaştım." dedi.

Kendisine müftülük tarafından maaş teklif edildiğini ancak kabul etmediğini anlatan Kılınç, şöyle konuştu:

"Ben Allah rızası için bu işi gönüllü olarak yapıyorum. Onlar benim her şeyim ben de onların görmeyen gözleriyim. İlk zamanlarda sıkıntılı süreçler yaşadık ama onlar da giderdiler. Şimdi Adıyaman Belediyesi araç tahsis etti kursiyerleri gidip evlerinden alıp kursa getiriyoruz. Burada kadınlarımız Kur'an-ı Kerimi öğrendiler ezber yapıyorlar ben de onların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Sıkıntıları olduğu zaman çözüm arıyorum. Umarım Allah katında kabul olur, herkesi bu tür gönüllü işlere davet ediyorum."

- "Allah kendisinden razı olsun"

İl Müftüsü Mehmet Taşçı ise görme engellilere yönelik açtıkları kursta engellilere Kur'an-ı Kerim öğrettiklerini ifade etti.

Kursta kadın ve erkeklerin eğitim gördüğünü aktaran Taşçı, "Kursta görme engelli kadın ve erkeklerimiz gelip burada Kur'an-ı Kerim, Peygamber efendimizin hayatını ve temel dini bilgiler öğreniyor. Burada bir ablamız var, gönüllü olarak geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Görme engelli kadın öğrencileri evlerinden tek tek alır ve kurslara getirir. Burada onların yemeklerini yedirir ihtiyaçlarını karşılar ve kurs bitimi evlerine kadar götürür."dedi.

- "Her zaman burada bize yardımcı oluyor"

Kurs öğreticisi Nihal Narin de Nesrin Kılınç'ın 10 yıldır gönüllü olarak kursta çalıştığını söyledi.

Kılınç'ın görme engelli kadınlarla birebir ilgilendiğini dile getiren Narin, şunları kaydetti:

"Biz kendisine 'Nesrin anne' diyoruz, kendisi burada herkesle birebir ilgilenir, dertlerini, sıkıntılarını dinler, onlara yardımcı olur. Her yaz kendisine ait yazlık evi var ve orada bu kadınlarımızı ağırlar masraflarını karşılar. Nesrin annenin yaptığı tamamen Allah rızası için. Bizler burada devletin memuru gibi görev bilip geliyoruz ama kendisi gönülden gelerek eksiksiz her zaman burada bize yardımcı oluyor. Bizler kendisinden çok güzel ibret ve dersler alıyoruz."

- "Nesrin annemiz bize hayat verdi"

Görme engelli kursiyerlerden Serpil Taşçı da 3 yıldır Kur'an kursuna geldiğini belirterek, "Daha önceden okula gidiyordum ve hep görenlerin içerisinde olduğum için zorlanmıştı. Karamsar bir yapım vardı. Kurs ve Nesrin annemiz bize hayat verdi. Nesrin annemiz bize göz oluyor diyebiliriz. Görmeyen gözlerimiz, bir ihtiyacımız varsa gideriyor, sıkıntımızı dinliyor, sıkıldığımızda bizleri gezilere götürüyor. Allah kendisinden razı olsun. Onun için şiir bile yazdım." diye konuştu.

