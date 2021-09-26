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Görme engelli milli haltercilerde hedef 8 madalya

26.09.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan: "Gürcistan'dan 8 madalya ile dönmeyi hedefliyoruz"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası'nda 8 madalya almayı hedeflediklerini söyledi.

Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Görme Engelliler Halter Milli Takımı'nın 23-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyona aralıksız hazırladıklarını belirterek, "4'ü kadın 8 görme engelli milli haltercimiz şu an Ankara'da kampta. 8 branşta mücadele ediyoruz. Ulusal ve ulusal müsabakalara katılıyoruz. Yeni hedefimiz Gürcistan'daki organizasyon. Oradan 8 madalya ile dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Dünya Halter Şampiyonası'na birçok ülkeden katılım olacağını vurgulayan Sayyıdan, şunları kaydetti:

"Birçok ülkeden ilgi var. Rekabet olacak, mücadele olacak ama bizde iddialıyız. Sporcularımız iyi bir çalışma ve antrenman döneminden sonra inanıyorum ki hedefledikleri madalyaları alacaklar. Diğer taraftan bugün yönetim kurulu toplantımızı yapıyoruz. Seçim kararı alıyoruz. Yönetmelik gereği 5 Aralık tarihine kadar olağan genel kurulu yapmak zorundayız. Bugünkü kararla seçim tarihimizi belirleyeceğiz. Allah izin verirse önümüzdeki dönem adaylığımı yeniden koymayı düşünüyorum. 2024'e kadar başkanlığa devam için başvurumu yapacağım."

- "En büyük hedefim Gürcistan'da birinci olmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak"

Görme engelli milli halterci Gülistan Özdemir ise uzun süredir bu şampiyona için hazırlandığı anımsatarak, Gürcistan'dan takım halinde madalyalarla döneceklerine inandığını söyledi.

Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Gülistan, "20 Eylül'den beri kamptayız. 5-6 aydır çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 67,5 kiloda yarışacağım. En büyük hedefim Gürcistan'da birinci olmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. Bu sporu zevkle yapıyorum. Bizden daha genç olan kardeşlerimize de halteri tavsiye ederim. Bu branşta paralimpik olana kadar spora devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

- Kamp 22 Ekim'e kadar sürecek

Görme Engelliler Halter Milli Takımı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 23-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası'na Ankara'da hazırlanıyor.

Ersin Akyüz'ün antrenörlüğünde 22 Ekim tarihine kadar devam edecek kampta milli sporcular, Döndü Kanat, Gülistan Özdemir, Meltem Tırtıklı, Serap Demirkapı, Mehmet Emin Erdoğan, Ömer Galip Kesim, Şehmuz Çelik ve Dursun Hayran yer alıyor.

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