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Görme Engelli Milli Takımı, Belçika'yı devirdi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 21.09.2019 01:36 | Son Güncelleme

IBSA Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

Görme Engelli Milli Takımı, Belçika'yı devirdi

Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı şampiyona, A Grubu'ndaki Türkiye-Belçika mücadelesiyle devam etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçti ve golsüz eşitlik bozulmadı.

İngiliz hakem ikilisinin kararlarıyla stresli ve gergin geçen maçın ikinci yarısında, millilerde takım kaptanı İbrahim Üzüm, kırmızı kart gördü ve milliler bir süre sahada 4 kişi mücadele etmek durumunda kaldı. İbrahim Üzüm, karara tepki gösterdi.
"Sesi Görenler" olarak anılan Türk Milli Takımı, aradığı golü bir kişi eksik oynadığı maçın son anlarında Kahraman Kurbetoğlu'nun ayağından buldu.

Müsabakanın kalan dakikalarında iyi savunma yapan milliler, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve grupta puanını 5'e yükseltti.
Bu galibiyet, aynı zamanda şampiyonanın ilk iki maçında İtalya ve İspanya ile berabere kalan millilerin aldığı ilk galibiyet oldu.

BÜYÜKELÇİLERDEN MİLLİLERE TAM DESTEK

Millilerin, Belçika ile oynadığı müsabakayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan birlikte izledi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği "Sesi Görenler", gruptaki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 12.30'da Romanya ile karşılaşacak.

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görme engelli milli takımı Belçika

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