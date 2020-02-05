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Hüseyin Özkan Fenerbahçeli oyuncularla buluştu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 05.02.2020 09:07 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde doğuştan yüzde 90 görme engelli müezzin Hüseyin Özkan Fenerbahçeli futbolcularla buluştu.

Hüseyin Özkan Fenerbahçeli oyuncularla buluştu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı için Kırklareli’ne gelen Fenerbahçe kafilesi otele yerleşti. Kafileyi karşılamak için yüzlerce taraftar saatler öncesinde otelin önüne geldi. Doğuştan yüzde 90 görme engelli müezzin Hüseyin Özkan da o taraftarların arasındaydı.

Fenerbahçe’nin geleceğini duyan görme engelli müezzin büyük heyecan içerisinde Fenerbahçe Takımının İdari Menajeri Volkan Ballı'nın yardımı ile Fenerbahçeli oyuncularla buluşarak oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi.

HÜSEYİN ÖZKAN: YAĞMURDA ÇAMURDA SOĞUKTA MAÇA GİTTİM

Özkan yaptığı açıklamada, "Doğuştan Fenerbahçeliyim. İstanbul'da oturuyordum daha öncesinde de Kadıköy’de birçok maça gidiyordum. Sabah 6'da bilet almak için sıraya giriyordum. Yağmurda çamurda yanında olduk diyorlar ya hakikaten ben yağmurda çamurda soğukta maça gittim. Grip olduğumda iğne yaptırarak maça gittiğim zamanlarda oldu. Bugün de Kırklareli'ne geldi Fenerbahçe’miz çok mutluyum. Ben de İstanbul'da nasıl bastonumu alıp maça gidiyorsam, bugün de bastonumu aldım oyuncularımızla resim çekildim" dedi.

(İHA)

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