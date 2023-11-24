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Görme engelli öğretmen, görme engelli minik Fatmanur’un ışığı oldu

24.11.2023 10:39 | Son Güncelleme:
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Doğuştan görme engelli olan 31 yaşındaki Türkçe Öğretmeni Gülay Girgin, Torbalı Hasan Salih Çetinel İlkokulu’nda öğrenim gören ve kendisi gibi doğuştan görme engeli bulunan Fatmanur Eşiyok’a eğitim verip Braille alfabesini öğretiyor.

İzmir Torbalı’daki Kazımpaşa Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan görme engelli Gülay Girgin, 24 Kasım Öğretmenler Gününde verdiği eğitimle örnek oldu. Girgin’in görev yaptığı okuldaki bir özel öğretmen, Torbalı Hasan Salih Çetinel İlkokulunda eğitim gören görme engelli bir öğrenciye yardım etmesini istedi. Bunun üzerine 34 yaşındaki Türkçe Öğretmeni Gülay Girgin, harekete geçip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu. Müdürlükte, Girgin’in haftanın iki günü olmak üzere tam gün Torbalı Hasan Salih Çetinel İlkokuluna görevlendirmesini yaptı. Bunun üzerine kendisi gibi doğuştan görme engeli bulunan Fatmanur Eşiyok’a (7) eğitim verip Braille alfabesini öğretmeye çalışan Girgin, “Ben de özel eğitim aldım. Geçmişte çok kıymetli öğretmenlerim oldu. Bana çok şey kattılar, çok şey verdiler. Şimdi aynı şekilde ben de Fatmanur’a bir şeyler vermek istiyorum ve bunun için buradayım” dedi.

“FATMANUR GİBİ İLK ETAPTA ÖZEL EĞİTİM ALDIM”

Aslen Fethiyeli olduğunu dile getiren Girgin, “Bulunduğum yerde özel eğitim veren bir okul olmadığından Antalya’da eğitime başlamak durumunda kaldım. Bu süre zarfında eğitimime yatılı olarak devam ettim. Fatmanur gibi ilk etapta özel eğitim aldım. Daha sonra 4. sınıfta ise kaynaştırılmış eğitime devam ettim. 4. sınıftan itibaren lise, üniversite hep normal okullarda eğitim aldım. Zaten Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. Orada yine gören öğrencilerle birlikte eğitimime devam ettim ve daha sonra öğretmenliğe başladım. İlk görev yerim İzmir. 8 yıldır da öğretmenlik yapıyorum” şeklinde konuştu.

“BİR ŞEYLER ÖĞRETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Fatmanur’a eğitim verirken heyecanlı olduğunu söyleyen Girgin, “Sonuçta yıllar önce ben de bu eğitimi aldım ve bu eğitimi şimdi Fatmanur’a veriyorum. Normalde ben Türkçe öğretmeniyim. Haftanın iki günü geliyorum. Fatmanur’a Braille alfabesinde okuma ve yazmayı öğretmeye çalışıyorum. Fatmanur’la birlikte olmaktan ve bir şeyler öğretmekten dolayı çok mutluyum” dedi.

Eğitime yeni başladıklarını ifade eden Girgin, “Fatmanur’la birlikte eğitime ara tatilden önce başladık. Bu ikinci haftamız ve güzel gidiyor. Daha henüz çok yeni olduğu için net bir şey söyleyemiyorum; ama şu an yazma konusunda daha iyiyiz. Okumada biraz geriyiz. Noktaların önce yerini kavraması gerekiyor. Bunu da zamanla başaracağına inanıyorum. Onun dışında diğer dersler konusunda bir sıkıntımız yok. Gayet iyi gidiyor” dedi.

“NORMAL SINIFA GEÇEBİLECEK

Fatmanur’un eğitimini tamamladıktan sonra normal sınıfa geçebileceğini ifade eden Girgin, “Braille alfabesini öğrendikten sonra artık diğer gören arkadaşlarıyla birlikte eğitim alabilir. Önemli olan buradaki eğitimi tamamlaması. Ortaokul, lise ve üniversite eğitimi boyunca zaten hep gören arkadaşlarıyla birlikte eğitim alabilecek” şeklinde konuştu.

Öğretmenliği neden seçtiğine değinen Girgin, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bir şeyler vermeyi, bir şeyler paylaşarak insanların hayatına dokunmayı seviyorum. Dolayısıyla öğretmenliği de bu sebeplerden dolayı tercih ettim” diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan görme engelli olan 1. sınıf öğrencisi Fatmanur Eşiyok da, hedefinin avukat olmak olduğunu vurgularken, "Mustafa Kemal’i Düşünüyorum" şiirini de seslendirdi.

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