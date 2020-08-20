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Görme engelli vatandaşı karşıdan karşıya geçiren bekçi takdir topladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.08.2020 15:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Emniyet Müdürlüğü Devriye Asayiş Büro Amirliği’nde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçilerinden Emrah Aksu’nun örnek davranışı görenlerin takdirini topladı.

Görme engelli vatandaşı karşıdan karşıya geçiren bekçi takdir topladı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Emniyet Müdürlüğü Devriye Asayiş Büro Amirliği’nde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçilerinden Emrah Aksu’nun örnek davranışı görenlerin takdirini topladı. Aksu, görme engelli vatandaşın karşıdan karşıya geçmesine yardım ederek, görenlerin de beğenisini kazandı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi belediye meydanında yolunu kaybeden görme engelli vatandaşa bekçi yardımcı oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Asayiş Büro Amirliği’nde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçilerinden Emrah Aksu, vatandaşın karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olarak, gideceği yola kadar kendisine eşlik etti. Vatandaşlar tarafından takdir toplayan Aksu, çevredeki vatandaşlarda da farkındalık oluşturdu.

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