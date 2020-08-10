YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Görme engelli vatandaşın evine giden yol kullanıma açıldı

Görme engelli vatandaşın evine giden yol kullanıma açıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 10.08.2020 17:29 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce, Dere Türbelinas Mahallesi Beceler Sokakta görme engelli bir vatandaşın yaşadığı eve giden yol, betonlanarak kullanıma açıldı.Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Dere Türbelinas Mahallesi Beceler Sokakta yaşayan 47 yaşındaki görme engelli Azamet Koç’un evinin yolunda başlattıkları düzenleme ve betonlama çalışmasını tamamladı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce, Dere Türbelinas Mahallesi Beceler Sokakta görme engelli bir vatandaşın yaşadığı eve giden yol, betonlanarak kullanıma açıldı.
Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Dere Türbelinas Mahallesi Beceler Sokakta yaşayan 47 yaşındaki görme engelli Azamet Koç’un evinin yolunda başlattıkları düzenleme ve betonlama çalışmasını tamamladı. 7 haneye hizmet veren yolun açılmasıyla, kalp hastası ve Koç’un yakın akrabaları oldukları tespit edilen 2 hane halkına daha rahat ulaşım imkanı sağlanmış oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Korona virüs denetimleri kesintisiz sürüyor

Korona virüs denetimleri kesintisiz sürüyor

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Uzmanlardan, salgın döneminde tatile çıkacaklara uyarı

Uzmanlardan, salgın döneminde tatile çıkacaklara uyarı

‘HİSER’in açılış toplantısı gerçekleştirildi

‘HİSER’in açılış toplantısı gerçekleştirildi

Antalya Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:03
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
20:02
Yatsı
21:26

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Barınaklar Eczanesi
Muratpasa
Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Pamuk Şeker Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Şule Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Erdoğan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.