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Görme engelli yolu üstene park etmiş araç sürücülerine ateş püskürdüler

BİLECİK HABERLERİ  | 20.04.2020 14:34 | Son Güncelleme

Bilecik’te duyarsız sürücülerin görme engelli yürüyüş yolu üzerine park ederek saatlerce araçlarını orada bırakmalarına kızan mahalle sakinleri duyarsız sürücülere ateş püskürdü.Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde görme engelli yolu üzerine park eden ve saatlerce duran araç sürücülerine vatandaşların kaldırımdan yürümesine engel olurken, bu durum mahalle sakinlerini çileden çıkardı.

Görme engelli yolu üstene park etmiş araç sürücülerine ateş püskürdüler

Bilecik’te duyarsız sürücülerin görme engelli yürüyüş yolu üzerine park ederek saatlerce araçlarını orada bırakmalarına kızan mahalle sakinleri duyarsız sürücülere ateş püskürdü.
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde görme engelli yolu üzerine park eden ve saatlerce duran araç sürücülerine vatandaşların kaldırımdan yürümesine engel olurken, bu durum mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Mahalle sakinleri duyarsız araç sürücülerin kaldırım üzerine park ettiğini anladıkları ama bu kaldırım görme engellilerin yürüyüş yolu olmasından dolayı bu parka bir anlam veremediklerini söylediler. Tüm sürücüleri duyarlı olmaya davet eden mahalle sakinleri, kaldırıma park ederken sürücülerin bir daha düşünmelerin istedikler.

Görme engelli yolu üstene park etmiş araç sürücülerine ateş püskürdüler

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