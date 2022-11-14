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Görme Engelliler Federasyonu Başkanlığına Haldun Kırkık yeniden seçildi

14.11.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görme Engelliler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Haldun Kırkık seçildi.

Görme Engelliler Federasyonu Başkanlığına Haldun Kırkık yeniden seçildi

Görme Engelliler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu, Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkezi'nde yapıldı.

Kırkık, buradaki konuşmasında, uzun yıllardır görme engellilerin örgütlenmesi ve hak arama mücadelesinin sürdüğünü belirtti.

Çalışmaların devam ettiğini büyük kazanımlar elde edildiğini aktaran Kırkık, "Gelişen ve değişen şartlarda yeni ihtiyaçlar ortaya çıktığı gibi mevcut yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında da zaman zaman sıkıntılar yaşanmaktadır. Ulaşım, erişim, eğitim, istihdam, rehabilitasyon, hukuk, ayrımcılık, sağlık, spor ve benzerleri gibi bir çok alanda yapılması gereken önemli işler var." diye konuştu.

Konuşmanın ardından oy verme işlemine geçildi, 88 delegenin 52'sinin oyunu alan Haldun Kırkık, yeniden başkanlığa seçildi.

Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği Genel Başkanı Burhan Gümrükçü ise 36 oy aldı.

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