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Görme engelliler, olimpiyat kotası peşindeler

06.08.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım: "2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi daha fazla kotayla temsil edeceğiz. Hedefimiz oyunlara 35-40 sporcu kotasıyla katılmak ve en az 8 madalyayla dönmek"

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda, Türkiye'yi daha fazla kotayla temsil edip çok sayıda madalyayla dönmek istediklerini belirtti.

Yıldırım, AA muhabirine görme engelli sporcuların olimpiyatlara kota alabilmek için özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na 20 görme engelli sporcuyla katıldıklarını ve 3 madalyayla döndüklerini hatırlatan Yıldırım, 2024 hedeflerini ise yüzde 100 arttırdıklarını belirtti.

Golbol Kadın Milli Takımı'nın 2016 ve 2020'de paralimpik oyunlarında şampiyon olduğunu hatırlatan Yıldırım, takımın 2024'de de üçüncü kez altın madalya alabilmek için çalıştığını kaydederek, şunları söyledi:

"Oyunlarda ülkemizi futbol alanında temsil edeceğiz. Bunun yanı sıra judoda da iyi durumdayız. Tokyo oyunlarında iki madalya almıştık, şimdiki hedefimiz bu rakamı yukarı çıkarmak. İnşallah, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi daha fazla kotayla temsil edeceğiz. Hedefimiz oyunlara 35-40 sporcu kotasıyla katılmak ve en az 8 madalyayla dönmek. İnşallah bu bize nasip olacak."

Kota alan futbol takımının antrenmanlara başladığını belirten Yıldırım, diğer branşlarda da sporcuların kota alabilmek için dünya ve Avrupa şampiyonalarına çok iyi hazırlandığını söyledi.

- "Hedefimizi yüzde 100 arttırdık"

Paralimpik oyunlara judoda en az 10 sporcuyla katılmak istediklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hedefimizi bir önceki paralimpiklere göre yüzde 100 arttırmış durumdayız. Çok sıkı çalışıyoruz. Görme engelli spor camiasına gören biri olarak hizmet etmekten çok memnunum. Görme engelli insanlarımızı spora kanalize etmemiz gerek. Evden çıkamayan görme engelli vatandaşlarımızı işte bu salonlara getirip spora başlatmalıyız. Eğer bunu yaparsak emin olun başarı da kendiliğinden gelecektir."

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