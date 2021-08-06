YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan, Golbol Milli Takımı'ndan madalya bekliyor:

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan, Golbol Milli Takımı'ndan madalya bekliyor:

06.08.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında erkek ve kadın golbol milli takımlarımızdan madalya bekliyoruz. Judoda 5 sporcumuz, atletizmde 4 sporcumuz olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Bu sporcularımızın da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini bekliyoruz. Hedefimiz, 3'ü altın 6 madalya"

NİĞDE (AA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında erkek ve kadın golbol milli takımlarımızdan madalya beklediklerini belirterek, "Judoda 5 sporcumuz, atletizmde 4 sporcumuz olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Bu sporcularımızın da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini bekliyoruz. Hedefimiz, 3'ü altın 6 madalya." dedi.

GESF tarafından düzenlenen Golbol Erkekler 3. ve 4. Lig ile Kadınlar 2. Lig 1. devre turnuvaları Niğde'de başladı.

5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 30 ilden 30 takım katılıyor.

Lig usulüne göre oynanacak turnuvanın ilk ayağı, 10 Ağustos Salı günü sona erecek. Gelecek aylarda yapılması planlanan turnuvanın 2. devresinin sonunda, ilk üçe giren takımlar bir üst lige çıkacak, son 3 takım ise ligden düşecek.

GESF Başkanı Hasan Sayyıdan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, golbolun federasyon olarak en çok önemsedikleri branşlardan olduğunu belirtti.

Erkeklerde 4, kadınlarda ise 2 golbol ligi bulunduğunu ifade eden Sayyıdan, şunları kaydetti:

"Bu liglerde başarılı olan 3 takım, bir üst lige çıkarken, başarısız olan 3 takım ise alt lige düşecek. Güzel bir turnuva olacağına inanıyorum. Pandemi şartlarına dikkat ediyoruz ve salgının sporcularımıza bulaşmaması için de özen gösteriyoruz. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında erkek ve kadın golbol milli takımlarımızdan madalya bekliyoruz. Judoda 5 sporcumuz, atletizmde 4 sporcumuz olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Bu sporcularımızın da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini bekliyoruz. Hedefimiz, 3'ü altın 6 madalya. İnanıyorum ki Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak, hedeflerimiz doğrultusunda başarıya ulaşacağız. Tarihi yaşayan değil, tarihi yazan bir federasyon olmak istiyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ise her branşta olduğu gibi golbolde de sporculara destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Sporcuların kentin adını en iyi şekilde duyuracaklarına inandıklarını dile getiren Ötgünlü, "Tüm branşlarımızda sporcularımızdan başarı geldiğinde hepimiz mutlu oluyor, gururlanıyoruz. Ama engelleri aşarak, 'Gençlik spor engel tanımaz' diyerek azmeden, bu sporcu kardeşlerimizi görünce ayrıca gururlanıyoruz. Bu müsabakaya katılan tüm sporcularımızın, diğer engelli kardeşlerimize örnek teşkil etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyorPolis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyor
Bu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyorBu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyor
GÜNCELLEME - Niğde'de yurda yasa dışı yollarla giren 85 yabancı uyruklu yakalandıGÜNCELLEME - Niğde'de yurda yasa dışı yollarla giren 85 yabancı uyruklu yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Niğde

Niğde Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cuma

İmsak
04:07
Sabah
05:42
Öğle
12:52
İkindi
16:41
Akşam
19:53
Yatsı
21:21

Niğde Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cuma

Öztürk Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Ulusan Eczanesi
Altunhisar
Özarısoy Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.