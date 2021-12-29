Görme kaybı yaşayan kartal tedavi edilerek doğaya salındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan ve enfeksiyon nedeniyle görme kaybı yaşadığı belirlenen kartal, tedavi edildi.

İlçede ormanlık alanda uçamadığı görülen kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince teslim alındı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne getirilen kuşun, gözlerinde enfeksiyon oluştuğu için görme kaybı yaşadığı tespit edildi.

Kartal, tedavisinin ardından yaşam alanına salındı.



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