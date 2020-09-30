Görme kusurları tarih oluyor

Akıllı göz mercekleriyle görme kusurlarından ve gözlüklerden kurtulmanın mümkün olduğunu anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Melih Türe, “Uzak-yakın, astigmat ve katarakt tedavilerinin hepsinde net görüş elde edebiliyoruz” dedi.

Akıllı göz içi mercekler ile uzak - yakın ve orta mesafe görme bozukluklarından aynı zamanda da katarakttan veya katarakt riskinden kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Kurucu Ortağı. Op. Dr. Melih Türe, “Halk arasında akıllı lens ya da akıllı mercek olarak adlandırılan smart mercekler, bifokal ve multifokal olmak üzere gruplara ayrılmaktadır. Bunlar özellikle kataraktı olan kişilerde tercih ettiğimiz ama görme kusurları olan ve gözlükten kurtulmak isteyen kişilerde de kataraktı olsun veya olmasın tercih edilen bir tedavi yöntemidir” diye konuştu.

“Hasta ayrıntılı muayene edilmeli”

Akıllı lens tedavisi uygulanacak hastanın ayrıntılı olarak muayene edilmesi gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Melih Türe, “Bizler gelen hastalarımızın önce göz numaralarını belirliyoruz. Ardından retinada problem var mı diye bakıyoruz. Görme alanı, tomografi ve diğer teşhis yöntemleriyle ayrıntılı muayene ediyoruz, smart mercek için uygun olanları ameliyat için ele alıyoruz” açıklamasını yaptı.