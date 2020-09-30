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Görme kusurları tarih oluyor

İZMİR HABERLERİ  | 30.09.2020 09:28 | Son Güncelleme

Akıllı göz mercekleriyle görme kusurlarından ve gözlüklerden kurtulmanın mümkün olduğunu anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Görme kusurları tarih oluyor

Akıllı göz mercekleriyle görme kusurlarından ve gözlüklerden kurtulmanın mümkün olduğunu anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Melih Türe, “Uzak-yakın, astigmat ve katarakt tedavilerinin hepsinde net görüş elde edebiliyoruz” dedi.
Akıllı göz içi mercekler ile uzak - yakın ve orta mesafe görme bozukluklarından aynı zamanda da katarakttan veya katarakt riskinden kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Kurucu Ortağı. Op. Dr. Melih Türe, “Halk arasında akıllı lens ya da akıllı mercek olarak adlandırılan smart mercekler, bifokal ve multifokal olmak üzere gruplara ayrılmaktadır. Bunlar özellikle kataraktı olan kişilerde tercih ettiğimiz ama görme kusurları olan ve gözlükten kurtulmak isteyen kişilerde de kataraktı olsun veya olmasın tercih edilen bir tedavi yöntemidir” diye konuştu.

“Hasta ayrıntılı muayene edilmeli”
Akıllı lens tedavisi uygulanacak hastanın ayrıntılı olarak muayene edilmesi gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Melih Türe, “Bizler gelen hastalarımızın önce göz numaralarını belirliyoruz. Ardından retinada problem var mı diye bakıyoruz. Görme alanı, tomografi ve diğer teşhis yöntemleriyle ayrıntılı muayene ediyoruz, smart mercek için uygun olanları ameliyat için ele alıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Yaş kriteri belirleyici etken”
Yaş kriterinin akıllı mercek tedavisi için önemli bir etken olduğuna değinen Op. Dr. Türe, “Smart mercek tedavi yöntemiyle gözlükten kurtulmak için başvuran hastalarımızda öncelikle yaş kriterine bakıyoruz. 40 yaş üstü kişilerde hem kataraktı ve ömür boyu bir daha katarakt riskini, astigmatı, hem de uzak - yakın ve orta mesafe gözlük ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 100 bıçaksız cerrahi ile yapıyoruz”
Ameliyatların catalys femtosaniye lazer yöntemiyle yüzde yüz bıçaksız yapıldığını belirten Op. Dr. Melih Türe, şöyle konuştu: “Biz operasyonlarımızı catalys femtosaniye lazer dediğimiz göze girişlerin de lazer ile olduğu tam bıçaksız ameliyat yöntemi ile gerçekleştiriyoruz. Bu yöntem hata payını ortadan kaldırdığı için komplikasyon açısından çok minimum komplikasyon oranlarına sahip. Bu yüzden çok güvenilir ve kişiye bağlı hataları da ortadan kaldıran çok mükemmel bir sistem. Yani akıllı lensler ile miyopi, hipermetropi ve astigmat gibi gözün tüm kırma kusurlarını kişinin hayat şartlarını, mesleğini, beklentisini dikkate alarak ortadan kaldırıp gözlükten kurtarabiliyoruz. Aynı zamanda katarakt riskini de önlemiş oluyoruz.”

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