YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Görme sorunu yaşayanlara ’akıllı mercek’ tavsiyesi

Görme sorunu yaşayanlara ’akıllı mercek’ tavsiyesi

SAMSUN HABERLERİ  | 05.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr.

Görme sorunu yaşayanlara ’akıllı mercek’ tavsiyesi

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, görme sorunu yaşayanlara akıllı mercek tavsiyesinde bulunarak, özellikle 40 yaş üstü kişilerde yakın ve uzak gözlüklerden kurtulma imkanının olduğunu söyledi.
40 yaşından sonra göz merceğinin esnekliğini kaybetmeye başladığını, bunun da yakın görmede bozukluk yaşanmasına sebep olduğunu belirten Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, "Yakın ve uzak gözlüğü bulunan hastalar için iki gözlük kabus haline gelmektedir. Bazen biri kaybolur, bir yerde unutulur bu kişi için tamamen bir işkenceye döner” diye konuştu.

“Gözlüğünüzden kurtulabilirsiniz”
“Gözlüğünüzden kurtulabilirsiniz” diyen Opr. Dr. Murat Ayan şunları söyledi:
“Katarakt hastalarında bu yakın uyumunun yanında göz merceği saydamlığını da yitirmektedir. Katarakt ameliyatı esnasında takılan standart merceklerle sadece uzak görmede netlik sağlanır ancak yakın için yine de gözlük kullanmak gerekir bizde hastanemizde gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarda kullanmış olduğumuz akıllı merceklerle hem katarakt hastalarında hem de yakın uzak gözlüklerini bırakmak isteyen hastalarda kesintisiz uzak yalın ve ara mesafe görüşe sahip olmasını sağlamaktayız.
Kişinin akıllı mercek teknolojisine uygun olup olmadığını yapılan muayene sonrası tespit etmekteyiz. Her ihtimale karşı görme sorunu ihmale gelmez mutlaka bir uzman doktor desteği alınması önemlidir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti
Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor

Samsun Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:29
Sabah
05:58
Öğle
12:38
İkindi
16:16
Akşam
19:09
Yatsı
20:32

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Birsen Akdeniz Eczanesi
Ilkadim
Çelik Eczanesi
Ilkadim
Eda Eczanesi
Ilkadim
Gümüş Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam transfer çalışmalarını değerlendirdi:
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam transfer çalışmalarını değerlendirdi:
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.