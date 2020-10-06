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Görme sorunu yaşıyordu, başarılı operasyonla dünyası aydınlandı

MANİSA HABERLERİ  | 06.10.2020 12:51 | Son Güncelleme

Manisa’da bir süredir görme sorunları yaşayan 75 yaşındaki bir hasta, Manisa Şehir Hastanesinde ilk defa gerçekleştirilen başarılı operasyonla yeniden görmeye başladı.Manisa’da 75 yaşındaki Günay Saban, bir süredir görme sorunları yaşamaya başladı.

Manisa’da bir süredir görme sorunları yaşayan 75 yaşındaki bir hasta, Manisa Şehir Hastanesinde ilk defa gerçekleştirilen başarılı operasyonla yeniden görmeye başladı.
Manisa’da 75 yaşındaki Günay Saban, bir süredir görme sorunları yaşamaya başladı. Görme yetisini neredeyse kaybeden Saban, Manisa Şehir Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları’na gelerek Op. Dr. Berkay Akmaz’a başvuruda bulundu. Op. Dr. Akmaz Manisa’da ilk kez yapılan başarılı operasyonun ardından yeniden görme yetisine kavuşan Saban, daha sonra taburcu edildi.
Aynı göze, eş zamanlı kombine cerrahi operasyonun Manisa’da ilk kez yapıldığını vurgulayan Op. Dr. Berkay Akmaz, “Göz arkasındaki patolojilerin tedavisinde uyguladığımız vitrektomi ameliyatını ve Katarakt cerrahisini birlikte uyguladık. Hastanın sağ gözünde katarakt, sol gözde ise hem katarakt hem de epiretinal membran denilen bir zar oluşumu vardı. Kombine bir ameliyatla hem hastanın kataraktını aynı zamanda vitrektomi cerrahisi yaparak olmaması gereken zar temizlendi. Hastamız şu an görme yetisinden çok memnun ve onun memnuniyeti bizler için de büyük mutluluk” dedi.
Görme duyusunu neredeyse tamamen kaybettiğini belirten Günay Saban, başarılı geçen operasyonla dünyasının aydınlandığını söyledi.

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