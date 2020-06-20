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Görsel İletişim Tasarımı öğrencilerinin çalışmaları sanal ortamda

SAKARYA HABERLERİ  | 20.06.2020 14:10 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleri, dünyanın her yerinden kreatif profesyonellerin buluştuğu paylaşım platformunda sergileniyor.Küresel salgın nedeniyle sanal ortama taşınan ve görsel iletişim tasarımının çeşitli uzmanlık alanlarında üretilmiş çalışmalar, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü adına oluşturulan Behance sayfasında izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleri, dünyanın her yerinden kreatif profesyonellerin buluştuğu paylaşım platformunda sergileniyor.
Küresel salgın nedeniyle sanal ortama taşınan ve görsel iletişim tasarımının çeşitli uzmanlık alanlarında üretilmiş çalışmalar, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü adına oluşturulan Behance sayfasında izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Dördüncü sınıf öğrencilerinin belirli bir konuya ilişkin yıl boyu üzerinde çalıştıkları projeler; sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, fotoğraf, arayüz tasarımı, görsel kimlik, etkileşimli kitap tasarımı, reklam, illüstrasyon gibi çeşitli alanları kapsıyor. Bölümün Behance sayfasında bitirme projelerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller alan öğrenci çalışmaları da bulunuyor.

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