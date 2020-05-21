YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Görüntülü pilates ve aerobik dersleri sürüyor

Görüntülü pilates ve aerobik dersleri sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi tarafından evde sağlıklı şekilde spor yapılabilmesi amacı ile hazırlanan görüntülü pilates ve aerobik dersleri, yeni videolar ile YouTube üzerinden vatandaşlara sunuluyor.Uzmanlar, evde geçirilen zamanda spor yapılmasının sağlık yönünden çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından evde sağlıklı şekilde spor yapılabilmesi amacı ile hazırlanan görüntülü pilates ve aerobik dersleri, yeni videolar ile YouTube üzerinden vatandaşlara sunuluyor.
Uzmanlar, evde geçirilen zamanda spor yapılmasının sağlık yönünden çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Tepebaşı Belediyesi de eğitmenleri ile hazırladığı pilates ve aerobik derslerini, YouTube platformu üzerinden izlemeye sunuyor. Korona virüs nedeniyle ara verilen pilates ve aerobik eğitimleri, vatandaşlar için online olarak gerçekleştiriliyor. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen görüntülü eğitim videolarına, sürekli olarak yenileri ekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Tarsus’ta asfalt çalışması

Tarsus’ta asfalt çalışması

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Down Sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi

Down Sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi

Eskişehir Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:31
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:18
Yatsı
21:56

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Altınel Eczanesi
Odunpazari
Doğan Eczanesi
Odunpazari
Hava Eczanesi
Odunpazari
Onur Eczanesi
Tepebasi
Yeni Güneş Eczanesi
Odunpazari
Havan Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Online pilates eğitimleri sürüyor

Online pilates eğitimleri sürüyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Anadolu Üniversitesi, online sınavlar süresince açıköğretim bürolarını öğrencilerin kullanımına sundu

Anadolu Üniversitesi, online sınavlar süresince açıköğretim bürolarını öğrencilerin kullanımına sundu

İnönü Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

İnönü Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.