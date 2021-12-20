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Görünüşü ve lezzetiyle öne çıkan "dikenli incire" yurt dışından talep artıyor

20.12.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sert dikenlerle kaplı olması nedeniyle toplanması büyük dikkat isteyen Hint incirinin dondurması ve reçeli de üretiliyor - Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı: - "Almanya ve Dubai'ye 11 bin 800 kilogram Hint inciri ihracatı yapıldı"

MERSİN (AA) - HÜSEYİN HİLMİ ÇÖMEZ - Mersin'de sert dikenleri nedeniyle geçmişte bahçelerin çevresine çit olarak dikilen, meyvesine ilginin artmasıyla da satışı artan Hint inciri, Rusya'nın ardından Almanya ve Dubai'ye de ihraç edildi.

Sert dikenlerle kaplı olması nedeniyle toplanması ve tüketilmesi özen isteyen Hint inciri, halk arasında "dikenli incir" olarak da biliniyor.

Kendiliğinden yetiştiği ve bakım istemediği için çiftçilerin ilgi gösterdiği meyve, kalın kıyafet, eldiven ve demir maşalar yardımıyla toplandıktan sonra kilogramı 3 liradan satılıyor.

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine, bu yıl kent genelinde 25 bin ton dikenli incir rekoltesi beklediklerini söyledi.

Meyveye ilginin son yıllarda arttığını belirten Abalı, şöyle devam etti:

"Tanıtım çalışmalarıyla meyveye olan ilginin artırılması konusunda olumlu çalışmalar kaydedildi. Geçen yıl Rusya'ya 5 ton ürün ihraç etmiştik. Almanya ve Dubai'ye de 11 bin 800 kilogram Hint inciri ihracatı yapıldı. Yurt dışından talepler hızla artmakta. Gelecek yıllarda daha fazla ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz."

Abalı, dikenli incirin dondurma, reçel, marmelat yapımında da kullanıldığını belirtti.

Toplaması zahmetli olan dikenli incirin Adana, Mersin, Hatay gibi illerde tablalarda satılırken şimdi İstanbul, Ankara, İzmir'deki büyük marketlerin raflarında yerini aldığını aktaran Abalı, "Tanıtım yapıldıkça Hint incirine ilgi artıyor. Bunun da en güzel örneği 3 ülkenin ürün talep etmesi ve ihracat yapılması." diye konuştu.

Tarıma elverişli olmayan taşlı ve kayalık alanlarda dahi meyvenin üretilebildiğine dikkati çeken Abalı, çiftçilere üretim konusunda eğitim verdiklerini söyledi.

- "Ürünü toplayan günlük 500 lira kazandı"

Tarsus ilçesi Taşoba Mahallesi'nde üreticilik yapan Hasan Teberik de sert ve dikenli yapısıyla geçmişte bahçe çiti olarak kullanılan meyveye, lezzeti dolayısıyla talebin her geçen gün arttığını aktardı.

Meyvenin kazancından memnun olduklarını ifade eden Teberik, "Meyveyi hasat etmesi dikenlerinden dolayı meşakkatli olmasına rağmen fiyatında her yıl iyileşme görüyoruz. Bu yıl ürün rekoltesi az olmasına rağmen fiyatları iyi, yüzümüzü güldürdü. Üreticilerden bazıları kilogramını 3 liradan, bazıları ise sandığını 100 liradan sattı. Ürünü toplayan günlük 500 lira kazandı. Bu da aile bütçesi için önemli bir katkı." dedi.

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