Görüşme tamamlandı! Icardi Galatasaray'dan tek bir şey istedi: İşte çıkan sonuç

Mauro Icardi ile yola devam etmek isteyen Galatasaray yönetimi, sezonun tamamlanmasının ardından harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun geleceği için başkan Dursun Özbek ile oyuncunun menajeri Elio Pino arasında görüşme gerçekleştirildi.

GALATASARAY'DAN İNDİRİMLİ TEKLİF

Yapılan görüşmede Galatasaray yönetiminin, Arjantinli golcüye önceki sözleşmesine göre yüzde 50 indirim içeren yeni bir kontrat önerdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, 1 yıllık anlaşma karşılığında 5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Taraflar arasındaki ilk temasın olumlu geçtiği ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

KARAR TATİL DÖNÜŞÜNDE VERİLECEK

Sezonun sona ermesiyle birlikte sevgilisi China Suarez ile Uzak Doğu tatiline çıkan Mauro Icardi'nin, geleceğiyle ilgili nihai kararını dönüşte vereceği ifade edildi.

Arjantinli yıldızın özellikle forma giydiği sürelerden memnun olmadığı ve bu nedenle karar aşamasında düşünmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

SEZONDA 19 GOLE KATKI VERDİ

33 yaşındaki deneyimli futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla toplam 47 karşılaşmada görev aldı. Mauro Icardi bu maçlarda 16 gol kaydederken, takım arkadaşlarına da 3 asistlik katkı sağladı.