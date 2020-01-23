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Gösteri yürüyüş yerlerini belirleme toplantısı düzenlendi

MALATYA HABERLERİ  | 23.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde, gösteri ve yürüyüşü yerleri yeniden belirlendi.Darende ‘de bu yıl gösteri, yürüyüşü yer ve güzergahlarını belirlemek için Kaymakam Malik Çalışır ‘ın başkanlığında, İlçe Belediye Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve parti ilçe temsilciliklerinin katılımı ile toplantı düzenlendi.Toplantıya katılanların görüşleri de alınarak, ilçe merkezinde 2, büyük mahalle merkezlerimizde 5 olmak üzere toplam 7 toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları yeniden belirlendi.2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahı başlıklı 6.

Gösteri yürüyüş yerlerini belirleme toplantısı düzenlendi

Malatya’nın Darende ilçesinde, gösteri ve yürüyüşü yerleri yeniden belirlendi.
Darende ‘de bu yıl gösteri, yürüyüşü yer ve güzergahlarını belirlemek için Kaymakam Malik Çalışır ‘ın başkanlığında, İlçe Belediye Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve parti ilçe temsilciliklerinin katılımı ile toplantı düzenlendi.
Toplantıya katılanların görüşleri de alınarak, ilçe merkezinde 2, büyük mahalle merkezlerimizde 5 olmak üzere toplam 7 toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları yeniden belirlendi.
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahı başlıklı 6. maddesi ve aynı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca toplantının yapıldığı kaydedildi.

Gösteri yürüyüş yerlerini belirleme toplantısı düzenlendi

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