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Gostivar’a “Eyüpsultan Kültür Evi” müjdesi

İHA İHA
26.03.2024 10:02
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçede ve Türkiye’nin ve dünyanın birçok farklı noktasına da hizmet üretmeye devam ediyor.

Balkan coğrafyasına kadar birçok yatırımı hayata geçiren Başkan Deniz Köken bu kez de çok önem verdiğini belirttiği, “Gostivar Eyüpsultan Kültür Evi” projesini hayata geçireceği müjdesini verdi.
Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçede yaşayan vatandaşlara sosyal yardımdan kültürel etkinliklere, eğitimden sağlığa kadar birçok farklı noktada hizmet etmeye devam ederken bir yandan da Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinde de eserler bırakıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Türk nüfusunun yoğun olduğu Gostivar’a kültür evi inşa edileceği müjdesini verdi.

“HER COĞRAFYAYA HİZMET VERDİK”

Osmanlı Park’ta düzenlenen Gostavivarlılar Kültür Ve Dayanışma Derneği iftarında müjdeyi veren Başkan Deniz Köken, şunları söyledi: “Kars’tan Gostivar’a kadar, hem Anadolu coğrafyasında hem de farklı coğrafyalarda ziyaretlerde bulunduk hem de hizmet verdik. Bu 5 yıllık süreçte pandemiye rağmen iki defa Gostivar’a gittik. Bir iftar da yaptık orada. İnşallah şimdi de oraya bir kültür merkezi temel atması sonra da açılışına gideriz. İmkânımız olduğu ölçüde her tarafa yetmeye gayret ettik, bundan sonra da öyle olacaktır.”

“MİSAFİRHANE, MÜZE VE KAFESİYLE BİR KÜLTÜR EVİ”

Ayrıca kültür evinde bir de misafirhane olacağına dikkat çeken Başkan Deniz Köken, “İstanbul’dan, Eyüpsultan’dan, Alibeyköy’den oralara gezmeye giden, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımıza bir üst katını geçici olarak misafirhane yapalım dedik. Üstünü misafirhane, altında da müze ve kafesi olan bir kültür evi yapalım dedik. Hem buranın hem oranın hâtıralarını biriktirip orada sergilemek istiyoruz. Böyle bir merkezin protokolleri yapıldı, Gostivar Belediyesi’nden yer tahsisi yapıldı” diye konuştu.

TÜRKÇE EĞİTİM VEREN OKULA SPOR SALONU

Bu arada Gostivar’da bulunan ve Türkçe eğitim veren Mustafa Kemal İlköğretim Okulu ile ilgili de projelerinin olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Deniz Köken şöyle konuştu: “Bu da çok önem verdiğimiz bir konu. Türkçe eğitim verilen bir okul burası. Onun da iç tasarımına çok desteğimiz oldu. Arka tarafına da okulun kullanacağı bir spor salonu hizmete açacağız.”

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