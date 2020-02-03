Göynük’te altyapı sorunu çözülüyor

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Göynük Mahallesinde yılladır çözülemeyen altyapı sorununu çözüyor.

Belediye ekipleri, 3112. sokakta kanalizasyon hattı olmadığı için pis suyun dere suyuna karıştığı ve bu nedenle yoğun bir koku altında kalan sokağı temizliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 10 metre genişliğinde 250 metre uzunluğunda imar yolu açılıyor ve dere suyu ıslah ediliyor. Belediye ekipleri, kanalizasyon hattını da inşa etmeye başladıklarını ve zeminin ve arazi şartlarının zor olmasına karşın en kısa sürede çalışmaların bitmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Göynük Mahallesi’ndeki 3112. sokakta yıllardır çözülemeyen bir altyapı sorunu vardı. Sokakta kanalizasyon hattı olmadığı için pis suyu dere suyuna karışıyor ve kötü bir koku ortaya çıkıyordu. Belediye olarak hızlı bir şekilde buranın çözümüne başladık. Halkımızı kötü kokulara mahrum bırakmışlar. Biz buranın hem kanalizasyon hattını yapmaya başladık hem de 250 metre uzunluğunda imar yolunu açmaya başladık. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun. Kemer halkı hak ettiği hizmete almaya devam edecek. Bizi izlemeye devam edin” diye konuştu.

