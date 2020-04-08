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Göz altı renk değişikliği hastalık habercisi olabilir

ERZURUM HABERLERİ  | 08.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Göz altı renk değişikliği hastalık habercisi olabilir

Op.Dr. Şeyda Atabay, göz altı morluklarının ya da diğer adıyla göz altı halkalarının genetik ve yapısal olarak göz kapağı derisinde pigmentasyon artışına bağlı olarak meydana gelebileceğini, ya da uykusuzluk, düzensiz yaşam biçimi, alkol, sigara kullanımı gibi nedenlerle göz çevresindeki venöz dolaşımın yavaşlamasına bağlı oluşabildiğini söyledi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, "Atopik ve diğer bazı egzemalar da göz altlarında koyu halkalara neden olabilmekte. Demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları da gözaltı morlukları oluşumuna sebep olur" dedi.
Derinin dermis tabakasının 0.3-0.4 mm kalınlığında olduğunu, ancak göz altındaki deride kalınlık zaman içinde dış ve iç etkenlere bağlı olarak 0.1-0.2 mm’ ye kadar indiğini ifade eden Op. Dr. Şeyda Atabay, "İncelmiş olan göz altı kapağı derisi şeffaflaşarak alttaki damarların daha belirgin hale gelmesine neden olur. Bu damarlar göz altlarında mavi-mor halka tarzı bir görünümü ortaya çıkarır. Genelde genetik ve yapısal özelliklere bağlı olarak veya çevresel koşulların etkisiyle olabildiği gibi, kilo kaybı ve yaşın ilerlemesi nedeniyle bölgesel atrofik alanlar neticesinde görülebilir. Ve hastalarda morluğun bir şekilde kozmetik kapatıcılarla kapatılsa da çöküklüğün saklanamadığı konusunda şiddetli şikayetler oluşturabilir" diye konuştu.
Op. Dr. Atabay, sosyal hayatımızda, özellikle ikili ilişkilerimizde en fazla iletişime geçtiğimiz bölgenin göz çevresi olduğunu kaydederek açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Yorgunluğumuzu veya dinginliğimizi yansıtır. Yaşla, metabolizmayla, çevreyle ve beslenmeyle bünyemizde olan değişikliklerin en çok dışa vurduğu bölgedir. Göz ve göz çevresi kişinin yaşını, sağlığını ve psikolojik durumunu etrafına en belirgin yansıttığı, konuşma esnasında ifadeyi tamamlayan alanlardır. Öncelikle sistemik bozukluklara bağlı ise bu bozuklukların tedavi edilmesi yarar sağlayacaktır. Ancak genelde kronik bir bozukluk olduğundan dolayı zemindeki hastalık düzeltilebilse de sorun çözümlenmeyebilir. Tedavide soğuk uygulama, mezoterapi, PRP, haricen krem uygulamaları ve göz altı dolgu uygulamaları yapılmaktadır."

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