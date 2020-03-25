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Göz çevresinde yeni nesil estetik

ERZURUM HABERLERİ  | 25.03.2020 11:40 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Göz çevresinde yeni nesil estetik

Op.Dr. Hakan Yüzer, göz çevresi estetiği hakkında bilgi verdi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Hakan Yüzer, “Plasma Enerjisi, yumuşak cerrahi sistemi olarak adlandırılır. Uygulama cerrahi kozmetik prosedürlere alternatif sunuyor. İyileşme süresini ve ameliyat öncesi ve sonrası komplikasyonları azaltıyor. Sistem çok hassas ve çevredeki bölgelere ısı dağıtmıyor; yani radyofrekans temalı işlemler veya lazerler gibi diğer cihazlar için gerçekten uygun olmayan alanlarda (göz kapakları gibi) çalışmak mümkün oluyor. Plasma Enerjisi’nin akne, sarkık veya düşük göz kapağı ve ağız çevresinde kırışıklıkların tedavisinde pozitif sonuçlar verdiğini gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Plasma Enerjisi yönteminin kozmetik cerrahiye kıyasla pek çok avantajı vardır ve bu da giderek yaygınlaşan tedavi yöntemidir” dedi.
Cildin kesilmesi gerekmediğini ifade eden Op.Dr. Yüzer, “Bu, hiçbir dikiş gerekmediği anlamına gelir. Hiçbir enjektabl anestetik gerekmediğinden ameliyattan daha hızlıdır. Topikal Krem ve Lokal Anestezi ile yapılır. Plasma Enerji makinesi tamamen eğitimli, profesyonel ve alanında deneyimli almış bir uzman tarafından kullanıldığında çok oldukça güvenilir. Ayrıca mutlaka orjinal patentli Plasma cihazları kullanılmalıdır ve eğitimli doktor kullanmalıdır. Plasma Enerjisi, cildin gerçekte kesilmesine gerek duymadan çeşitli kusurları tedavi edebilen geniş bir terapötik kullanım alanına sahiptir. Üst göz kapağı ve alt göz kapağı fazlalıkları, deri gevşeklikleri, deri kırışıklıklarında çok iyi sonuçlar veriyor. Tüm cerrahi ve kozmetik prosedürler gibi, Plasma Enerjisi tedavisinin etkileri tamamen kalıcı değildir, çünkü yaşlanmayı tamamen durduran bir yöntem mevcut değildir. Ancak, olumlu sonuçlar uzun süre mevcudiyetini korur. Buna ek olarak, sigara içimi, alkol tüketimi gibi faktörler etki süresinin kısalmasına yol açabilir. Plasma Enerjisi’nin invaziv olmayan doğası nedeniyle, güvenli bir tedavi olduğu gösterilmiştir. Hastaların çoğunluğunun tedaviden sonraki bir kaç gün içinde bir miktar küçük yan etkiler yaşayabilir. İşlem sonrası 5 gün ödem oluşabilir.7-8-9 gün küçük kabuklanma görünümüne sahip bazı kahverengi izler meydana gelebilir ancak bunlar düşecek ve altında yeni pembe cilt açığa çıkaracaktır. Şişkinlikler oluşabilir (özellikle göz kapağının tedavisinde), ancak en fazla 3-5 gün sonra kendiliğinden geçecektir. Bu yan etkiler tamamen normal ve beklenen etkilerdir. Kozmetik işlemlerin çoğunda olduğu gibi, Plasma Enerjisi hamile veya emziren kadınlarda kullanılmamalıdır. Yumuşak cerrahi prosedürü için daha koyu cilt türleri de uygundur” açıklamalarında bulundu.

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