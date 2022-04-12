Göz göre göre şike! Yediği goller hayrete düşürdü

Sosyal medya bu olayı konuşuyor... Diyarbekirspor'un kalecisi Atakan Akyol yediği gollerle gündeme gelmişti. Diyarbekirspor bu olaya kayıtsız kalmayarak şike iddiasıyla kaleciyi kadro dışı bıraktı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 10 Nisan'da Serik Belediyespor ile oynadıkları maçla ilgili bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek, "Ligin 2. yarısında takımımıza katılan kalecimiz Atakan Akyol'un, yediği 2 golün şüpheli olması ve disiplinsiz hareketleri neticesinde kadro dışı bırakılması kararı alınmıştır. Konuyla ilgili gerekli takibimiz, araştırmamız devam etmekle beraber, ilgili makamlarda hukuki süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



