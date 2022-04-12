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Göz göre göre şike! Yediği goller hayrete düşürdü

12.04.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig'de yaşanan olay gündeme damga vurdu. Diyarbekirspor'un kalecisi Atakan Akyol, bilerek gol yediği şüphesiyle kadro dışı bırakıldı. Kalecinin yediği goller izleyenleri hayrete düşürdü.

Sosyal medya bu olayı konuşuyor... Diyarbekirspor'un kalecisi Atakan Akyol yediği gollerle gündeme gelmişti. Diyarbekirspor bu olaya kayıtsız kalmayarak şike iddiasıyla kaleciyi kadro dışı bıraktı.

İŞTE O AÇIKLAMA

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 10 Nisan'da Serik Belediyespor ile oynadıkları maçla ilgili bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek, "Ligin 2. yarısında takımımıza katılan kalecimiz Atakan Akyol'un, yediği 2 golün şüpheli olması ve disiplinsiz hareketleri neticesinde kadro dışı bırakılması kararı alınmıştır. Konuyla ilgili gerekli takibimiz, araştırmamız devam etmekle beraber, ilgili makamlarda hukuki süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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