Göz hastalıklarında göz içi enjeksiyonu tedavisi

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Göz içi enjeksiyonu, göz hastalıklardan özellikle şekere bağlı retina problemleri, sarı nokta, retina damar tıkanıklığı gibi sağlık problemlerinin tedavisinde kullanılıyor” dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, göz içi enjeksiyonun ne olduğunu, hangi göz hastalıklarında kullanıldığını aktararak konu hakkında bilgi verdi.

Göz içi enjeksiyon tedavisi nedir?

Göz içi ilaç enjeksiyonu son yıllarda birçok hastalığın tedavisinde kullanılan etkin bir tedavi yöntemidir diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Göz içi ilaç enjeksiyonu yöntemi, retinada daha yüksek oranda bulunan vasküler endotelyal büyüme faktörünün fizyolojik etkilerinden kurtulmak için uygulanmaktadır. Bu fizyolojik etkileri ortadan kaldırmak için göze, enjeksiyon yöntemiyle Anti-VEGF özelliği taşıyan ilaçlar enjekte edilir” diye konuştu.

Göz içi enjeksiyonun hangi göz hastalıklarında kullanıldığını açıklayan Emrullah Beyazyıldız, “Göz hastalıklardan özellikle şekere bağlı retina problemleri, sarı nokta, retina damar tıkanıklığı ödemlerinde kullanılan tedavi yöntemidir. Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak adlandırılan ‘Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu’, adından da anlaşılacağı gibi yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan bir göz hastalığında görme fonksiyonunu bozularak okumada ve yazmada sorun yaşatan, hastanın yaşam kalitesini etkileyen bir sağlık problemidir. Sarı nokta hastalığında tek tedavi yöntemi göz içi enjeksiyonudur” şeklinde konuştu.