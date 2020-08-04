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Göz kapağı estetiği ile daha dinamik görünün

BURSA HABERLERİ  | 04.08.2020 10:43 | Son Güncelleme

Plastik Estetik ve Rekonstiftik Cerrahi Uzmanı Op.

Göz kapağı estetiği ile daha dinamik görünün

Plastik Estetik ve Rekonstiftik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Hasdemir, göz kapağı estetiği ile daha genç ve dinamik görünmenin mümkün olduğunu söyledi.
Yaşlanma ile dinamiklerini yitiren göz kapağındaki cilt kas ve yağ dokusu estetik açıdan kötü bir görüntüye yol açtığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Plastik Estetik ve Rekonstiftik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Hasdemir, "Sarkan cilt görme alanını daraltır. Daha iyi görmek için kaldırılan kaş alın kırışıklığına sebep olur. Sürekli çalışan alın kasları baş ağrısı oluşturur. Sonuç olarak yorgun, kızgın, uykulu ve depresif bir görüntü ortaya çıkar. Alt göz kapağındaki sarkmalar ve torbalanmalar ise daha yaşlı bir görünüm oluşturur. Bu görüntüden kısa bir işlemle kurtulmak daha genç ve dinamik görünmek isteyen hastalar estetik cerraha başvurabilir. Üst göz kapak ameliyatları yaklaşık 1 saat süren lokal anestezi altında yapılabilen ve hastaların aynı gün evine gidebildiği kısa sürede oldukça etkili ameliyatlardır" diye konuştu.
Ameliyatta çizimler doğrultusunda fazla cilt çıkarıldığını belirten Hasdemir, "Yağ dokusu ve kas ihtiyaca göre küçük müdahaleler ile yeniden organize edilir. Kesi göz kapağı oluğuna oturtulduğu için ve göz kapağının iyileşme potansiyelinden dolayı neredeyse hiç iz kalmaz. Alt göz kapağı ameliyatları ihtiyaca göre genel anestezi altında yapılan yaklaşık 1.5 saat süren göz torbalanmalarının düzeltildiği fazla cildin çıkarıldığı ameliyatlardır. Kesi göz kapağı içinden veya kirpik altından yapıldığı için iz görülmez. Estetik göz kapağı ameliyatlarında göz çevresinde bir miktar ödem ve morluk olabilir. Daha ilk haftada bu şişlikler oldukça azalır. Hasta hemen sosyal yaşantısına dönebilir" dedi.

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