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Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Yavuzer, Medical Point Gaziantep'te

16.09.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doç. Dr. Yavuzer'in ilgi alanları arasında katarakt, retina hastalıkları, makula hastalıkları, üveit, glokom, oküler travma, kornea hastalıkları, şaşılık ve göz kapağı hastalıkları bulunuyor

İSTANBUL (AA) - Medical Point Gaziantep Hastanesi, kadrosuna göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Kamil Yavuzer'i dahil etti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2010'da mezun olan Yavuzer, tıpta uzmanlığını aynı üniversitenin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda gerçekleştirdi.

Ülke genelinde birçok şehirde görev yapan Doç. Dr. Yavuzer, ilk olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda 2011-2015 döneminde görev yaptı. 2016'da Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2017'de SBÜ Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hekimlik kariyerine devam etti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018-2022 arasında çalışan Yavuzer, 2020'de Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekimlik; sonrasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekimlik yaptı. Bir çok kurs ve sertifika sahibi olan Doç. Dr. Kamil Yavuzer, Türk Oftalmoloji Derneği ve Türk Tabipler Birliği üyesi.

Yavuzer'in ilgi alanları arasında katarakt, retina hastalıkları, makula hastalıkları, üveit, glokom, oküler travma, kornea hastalıkları, şaşılık ve göz kapağı hastalıkları bulunuyor.

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