YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat

Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.03.2020 12:53 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat

Op.Dr. Çağlayan Aksu, göz sağlığında yapılan yanlışlar hakkında bilgi verdi.
Ankara Özel Era Göz Hastalıkları Merkezi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağlayan Aksu, “Halk arasında yaygın ancak doğru olmayan pek çok bilgi göz sağlığı konusunda insanların yanlış hareket etmelerine neden oluyor” dedi.

Dr. Aksu, yapılan yanlışları şöyle sıraladı:
“Yanlış: Kişi uzak ve yakın net görüyorsa gözü sağlam demektir.
Doğru: Uzak ve yakını net gören hastanın sadece kırma kusuru yok demektir. Göz hastalıklarında çoğu hastalık görmeyi erken dönemde etkilemezken bazılarında uzak ve yakın görmeden ziyade görme alanı darlığı, cisimleri farklı boyutta ve farklı yerlerde görme, kontrast farklılıklarını ayırt edememe gibi görsel bozukluklarla da seyredebilir.
Yanlış: Dinlendirici gözlük baş ve özellikle göz ağrısını azaltır.
Doğru: Dinlendirici diye bir gözlük yoktur. Gözlük ihtiyacı olan hastalarda gözlük, gözün yorulmasını azaltacağı için dinlendirici diye tabir edilebilir. Ama ihtiyacı olmayan kişilerin ismi ne olursa olsun kullandığı gözlük gözü dinlendirmez, yorar. Uygun olmayan gözlük kullanımı da baş ağrısı yapabilir.
Yanlış: Katarakt sadece yaşlılarda meydana gelir.
Doğru: Katarakt sıklıkla yaşlılarda görülmekle beraber, yeni doğandan ileri yaş gruplarına kadar her yaşta görülebilir.
Yanlış: Bebeklerdeki şaşılık büyüdüğü zaman geçer.
Doğru: Şaşılık tedavi edilmediği taktirde kendiliğinden düzelen bir durum değildir. Bebeklerde şaşılık diye nitelendirilen yalancı şaşılık durumunda, ilerleyen dönemlerde bu yalancı şaşılık görünümü burun kökünün daralmasına bağlı olarak düzelecektir. Fakat bu isminden de anlaşılacağı üzere şaşılık değil, yalancı şaşılıktır.
Yanlış: Göz tansiyonu ağrı ile kendini belli eder.
Doğru: Göz tansiyonu sadece akut açı kapanmasına bağlı akut glokom krizi diye tabir ettiğimiz durumda ağrıya sebep olur. Genelde göz tansiyonu hastaya hiçbir şikayete neden olmaksızın, sinsi seyirli, ilerleyici görme siniri harabiyetine neden olur.
Yanlış: Göz kapağı düşüklüğü sadece estetik sorundur.
Doğru: Göz kapağı düşüklüğü estetik kaygı için olduğu kadar, görme aksını kapatarak görme alanı kaybından, astigmat denilen kırma kusuruna kadar pek çok rahatsızlığa sebep olabilir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:27
Öğle
13:21
İkindi
16:31
Akşam
19:05
Yatsı
20:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.