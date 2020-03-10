YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Göz tembelliği tedavi edilirse görme problemi önlenebilir

Göz tembelliği tedavi edilirse görme problemi önlenebilir

SAMSUN HABERLERİ  | 10.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr.

Göz tembelliği tedavi edilirse görme problemi önlenebilir

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, "Genellikle küçük yaşlarda ortaya çıkan göz tembelliğinde (ambliyopi) düzenli kontroller esnasında tespit edilip tedavi edilirse, görme problemi önlenebilir” dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, göz tembelliği hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Çocuklarda düzenli göz muayenesinin önemine değinen Candan Karaca, "Her iki gözün veya bir gözün normal görmesi orandan daha az görmesine göz tembelliği diyoruz. Göz tembelliği çeşitli tedavi yöntemleri olmakla birlikte özellikle çocuklarda dört yaşından sonra çok önem arz ediyor. Çünkü 4 yaşından sonra göz tembelliğinin tedavisinde yeterli takip ve tedavi metodu uyguluyoruz. Göz tembelliği özellikle ailede anne ve babalar için söylüyorum. Kendilerinde ve akrabalarında göz tembelliği varsa mutlaka çocukları için bu hastalık konusunda önceden kontrol ettirmeleri önemlidir. Bunu bilen ailelerin çocuklarının göz sağlığına önem vermeleri ve gereken muayeneleri zamanında yaptırmaları gerekir” diye konuştu.
Erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Karaca, “Çocuğun televizyonu yakından izlemesi, yazıları seçememesi gibi durumlar aileler için uyarıcı olması lazım. 2-4 yaş göz kontrolleri çok önemlidir. Çocukta görmeyle ilgili herhangi bir bulgu varsa doktorlar buna ilk başta kapama tedavisi ile gözü çalıştırma gerekiyorsa gözlük tedavisi verebilmektedir. 6 aylık düzenli kontroller yapılması gerekmektedir. Göz tembelliğinde tedavinin esası gözdeki görmeyi bozan patolojinin en erken zamanda ortadan kaldırılmasıdır. Gözlük verilebilir. Şaşılık gözlükle düzeltilebilir. Eğer katarakt varsa veya görmeyi engelleyen bulanık ortam mevcutsa, şaşılık gözlükle düzelmiyorsa cerrahi işlem ile düzeltilmesi gerekebilir. Çocuğun, tedavinin başladığı andaki yaşı ve göz tembelliğinin şiddeti tedavi başarısını belirler. Erken teşhis göz tembelliğinin tedavisini kolaylaştırır" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Trafiğe havadan helikopterli denetim

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

’Plastik Aşklar’ oyunu Marmaris’te seyirciyle buluştu

’Plastik Aşklar’ oyunu Marmaris’te seyirciyle buluştu

Samsun Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
12:50
İkindi
16:05
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Bektaş Eczanesi
Ilkadim
Engindeniz Eczanesi
Ilkadim
Garipoğlu Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Atakum
Sahil Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

GÜNCELLEME - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

GÜNCELLEME - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı

Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.