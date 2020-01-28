Gözaltına alınan 21 kişiden 16’sı tutuklandı

Adıyaman’da, çeşitli suçlardan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan 21 kişiden 16’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 20 gün içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında tehdit, kasten yaralama, gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından aranmaları bulunan toplam 21 kişi yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan 21 kişi jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 21 kişiden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

