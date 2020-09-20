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Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 20.09.2020 19:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.Kaza, Şuhut-Çakırözü yolu istikametinde meydana geldi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Kaza, Şuhut-Çakırözü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Şuhut-Çakırözü köyü yolu istikametinde seyir halinde bulunan Haşmet K. idaresindeki tescilsiz motosiklet, önünde seyir halinde olan Şenol D. idaresindeki 03 VN 054 plakalı kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Haşmet K., kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesi’nde yaşamını yitirmiş, motosiklette yolcu olarak bulunan İsmail U. ise yaralanmıştı.
Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Şenol D.’nin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

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