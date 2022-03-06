Gözde Çığacı'nın boşanma mutluluğu! "Şükürler olsun"

'Sefirin Kızı' oyuncularından Gözde Çığacı, altı aylık sevgilisine evlenme teklif etmiş ve nikah masasına oturmuştu. Gözde Çığacı geçtiğimiz aylarda eşi için "Onu çok seviyorum ve iyi ki hayatıma girdi. 'Hayattaki şansım' dersin ya bazen, o benim hayattaki şansımdı. Hala hayatta en güvendiğim insan. Karı koca ilişkisini başaramamış olabiliriz ama biliyorum ki insan ilişkisinde bir seviye atladık" açıklamasında bulunmuştu.

Oyuncu 1.5 yıl evli kaldığı Tümer Gülümserler ile geçtiğimiz aylarda boşandı.

"BEKARLIK MÜKEMMEL BİR ŞEY"

Boşanma kararı alan çiftten Çığacı ilginç bir itirafta bulundu. Gözde Çığacı "Şükürler olsun. İki ki boşanmışım. Yanlış bir evlilikti benim için. Her ilişkinin bir bir ömrü var. Biraz erken birbirimizi tanıdık. Tanıdıktan sonra ayrılmaya karar verdik. 'Şükür' diyorum, bekarlık bence mükemmel bir şey" dedi.

Milliyet'in haberine göre; evliliğin neden bittiği sorulan Çığacı, "Şimdi gayet keyifliyim. 'Bekarlık sultanlık' lafı gerçekten çok doğru. Biten evliliğimizde ihanet kesinlikle yok" ifadelerini kullandı.



