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Gözeli su havzasının ihata duvarı onarıldı

11.01.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Gözeli su havzasının ihata duvarı onarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin su ihtiyacını karşılayan Gözeli su havzasında geçtiğimiz dönemlerde yağmur nedeniyle oluşan selden zarar gören ihata duvarını onardı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Diyarbakır’ın tarihi su kaynağının bulunduğu Gözeli su havzasını olumsuz dış etkenlerden, doğal afetlerden, çevresel kirliliklerden ve hayvanların vereceği zararlardan korumak amacıyla yapılan ihata duvarında geçen kış yağan yoğun yağmurlardan dolayı oluşan selden kaynaklı yıkıntıları onardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin su ihtiyacını karşılayan Gözeli su havzasında geçtiğimiz dönemlerde yağmur nedeniyle oluşan selden zarar gören ihata duvarını onardı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Diyarbakır’ın tarihi su kaynağının bulunduğu Gözeli su havzasını olumsuz dış etkenlerden, doğal afetlerden, çevresel kirliliklerden ve hayvanların vereceği zararlardan korumak amacıyla yapılan ihata duvarında geçen kış yağan yoğun yağmurlardan dolayı oluşan selden kaynaklı yıkıntıları onardı. Gözeli İçme Suyu Havzası Etrafına İhata Duvarı Projesi kapsamında, 360 dönümlük alan 4 bin 590 metre uzunluğunda ve 2 metre 45 santimetre yüksekliğinde ihata duvarı ile çevrelendi. Dicle Nehrinden sonra kentin yüzde 10’luk içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gözeli su havzasından temin edilen su, kaynak suyu özelliği taşıyor. Gözeli su havzasında kaynak suyunun yanı sıra 600 kilovatlık güneş enerji santrali ve 18 adet sondaj kuyusu yer alıyor.
Gözeli havzası ihata duvarı geçen yıllarda kışın yağan yoğun yağmurlardan dolayı oluşan sel sularının basıncı nedeniyle üç muhtelif lokasyonda olmak üzere toplamda yaklaşık 150 metelik kısmı yıkılmıştı. DİSKİ, ihata duvarının zarar gören yerlerindeki onarımını tamamladı. Ayrıca Gözeli Havzası içerisindeki derenin ihata duvarları dışına deşarjını sağlamak amacı ile üç gözlü menfez ve ızgaralarının yapım işi de hala devam ederken, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük, çalışmaları inceleyerek teknik ekipten bilgi aldığı belirtildi.

Gözeli su havzasının ihata duvarı onarıldı

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