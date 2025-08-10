Gözetepe Süper Lig'e Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı galibiyetle başladı!

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında İzmir temsilcisi Göztepe, Çaykur Rrizespor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ilk yarısında tempo düşük seyrederken, devreye 0-0'lık beraberlikle girildi.
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Samet Akaydin, Mocsi (Alikulov dk. 81), Hojer, Taha Şahin, Papanikolaou (Zeqiri dk. 59), Olawoyin, (Laçi Varesanovic dk. 67), Mihaila (Halil Dervişoğlu dk. 59), Sowe, Mithat Pala
Yedekler: Efe Doğan, Anıl Yaşar, Buljubasic, Sagnan, Furkan Orak, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: İlhan Palut
Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş (Allan dk. 46), Heliton, Rhaldney, Bokele, Olaitan (Furkan Bayır dk. 81), Cherni, Miroshi (Dennis dk. 46), Juan (Sabra dk. 81), Janderson (Emersonn dk. 74)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Efkan Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Uğur Kaan
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Sarı kart: Papanikolaou, Alikulov (Çaykur Rizespor) Bokele (Göztepe)
Gol: Bokele (dk. 52), Emerson (dk. 90+3) Dennis (dk.90+6) (Göztepe)
