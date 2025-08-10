SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Gözetepe Süper Lig'e Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı galibiyetle başladı!

Trendyol Süper Lig’i ilk haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Göztepe’ye 3-0 mağlup oldu.

Gözetepe Süper Lig'e Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı galibiyetle başladı!

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında İzmir temsilcisi Göztepe, Çaykur Rrizespor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ilk yarısında tempo düşük seyrederken, devreye 0-0'lık beraberlikle girildi.

UZATMALARDA GELEN GOLLER FARKI ARTIRDI!

Gözetepe Süper Lig e Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı galibiyetle başladı! 1

  1. dakikada Janderson’un pasında topla buluşan Bokele’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor 0-1 oldu. 90+3. dakikada Rhaldney’den aldığı topla aldığı topla ceza sahasına girerek vuruşunu gerçekleştiren Emerson’un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve fark 2'ye çıktı. 90+6. dakikada Emerson’un pasında ceza sahasının içerisine topla buluşan Dennis’in vuruşunda top filelerle buluşurken maçın skoru da belli oldu.

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Samet Akaydin, Mocsi (Alikulov dk. 81), Hojer, Taha Şahin, Papanikolaou (Zeqiri dk. 59), Olawoyin, (Laçi Varesanovic dk. 67), Mihaila (Halil Dervişoğlu dk. 59), Sowe, Mithat Pala

Yedekler: Efe Doğan, Anıl Yaşar, Buljubasic, Sagnan, Furkan Orak, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: İlhan Palut

Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş (Allan dk. 46), Heliton, Rhaldney, Bokele, Olaitan (Furkan Bayır dk. 81), Cherni, Miroshi (Dennis dk. 46), Juan (Sabra dk. 81), Janderson (Emersonn dk. 74)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Efkan Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Uğur Kaan

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kart: Papanikolaou, Alikulov (Çaykur Rizespor) Bokele (Göztepe)
Gol: Bokele (dk. 52), Emerson (dk. 90+3) Dennis (dk.90+6) (Göztepe)Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 - 3
Göztepe Göztepe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe’de, Feyenoord maçının hazırlıkları sürdüFenerbahçe’de, Feyenoord maçının hazırlıkları sürdü
Beşiktaş, günün ikinci idmanında salonda çalıştıBeşiktaş, günün ikinci idmanında salonda çalıştı
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Göztepe Trendyol Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı: Bölgeden ilk görüntüler geldi!

SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı: Bölgeden ilk görüntüler geldi!

'Allah'ım her yer yıkıldı' Deprem sonrası yeni görüntü

'Allah'ım her yer yıkıldı' Deprem sonrası yeni görüntü

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Caner Erkin ilk maçında yaptı yapacağını!

Caner Erkin ilk maçında yaptı yapacağını!

Volkan Demirel'den flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri

Volkan Demirel'den flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri

Liverpool'a büyük şok! Finalde dağıldılar...

Liverpool'a büyük şok! Finalde dağıldılar...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.