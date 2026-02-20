Galatasaray'da son dakika Osimhen depremi! Konyaspor maçı öncesi kadrodan çıkarıldı

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray, kritik Konyaspor deplasmanı öncesi açıkladığı kamp kadrosuyla taraftarlarını şoka uğrattı. Sarı-Kırmızılı ekibin en büyük hücum silahı olan Victor Osimhen, Konya'ya götürülen kafilede yer almadı.

SAĞ DİZİNDE AĞRI ŞİKAYETİ!

Hafta boyunca idmanlarda yer alan ancak son çalışmada sağ dizinde ağrı hisseden Nijeryalı süperstar için teknik heyet ve sağlık kurulu risk almak istemedi. Yoğun fikstür ve yaklaşan diğer kritik maçlar düşünülerek yıldız oyuncunun dinlendirilmesine karar verildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Victor Osimhen'in kadroda yer almaması üzerine sosyal medyada başlayan endişeli bekleyiş, Galatasaray Kulübü'nden yapılan resmi bilgilendirme ile son buldu.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan kısa ve net açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağ dizinde ağrıları bulunan profesyonel futbolcumuz Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmamıştır."

HÜCUM HATTI ŞİMDİ NE OLACAK?

Osimhen'in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un Konyaspor deplasmanında hücum hattında kime görev vereceği ve oyun planında nasıl bir değişikliğe gideceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Galatasaray'ın zorlu deplasmandan nasıl bir sonuçla döneceği, şampiyonluk yarışı açısından da büyük önem taşıyor.