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Gözlemciler, Muş Ovası'ndaki binlerce kuşun göçünü kayıt altına aldı

02.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci: - "Muş coğrafyası, Avrasya'daki kuşların göç yolculuğundaki en önemli 3 güzergahından biri. Bundan dolayı bölgede birçok kuş türüne rastlamak mümkün" - Kuş gözlemcisi Turgay Özlü: - "Burası kuşlar için önemli bir merkez. Önemli bir coğrafyada yaşadığımızın bilincinde olmamız lazım. Tüm canlıların yaşam alanı olan sulak alanlar ile göletlerin kurutulmaması için mücadelemizi dernek olarak devam ettireceğiz"

İBRAHİM YALDIZ - Türkiye'nin önemli kuş göç güzergahları arasında bulunan Muş Ovası'nda, onlarca kuş türünün göç yolculuğu gözlemciler ve fotoğraf tutkunları tarafından kayıt altına alınıyor.

Sulak alanları ve zengin florasıyla yaklaşık 400 kuş türünü bünyesinde barındıran Muş Ovası'nda, havaların soğumasıyla kuşların sıcak bölgelere göçü devam ediyor.

Yaz boyunca göçmen kuşlarla şenlenen bölgedeki sulak alanlar, bugünlerde de binlerce kuşun aynı anda göçüyle eşsiz görüntülere sahne oluyor.

Bölgeye gelen Telli Turna Doğa Derneği saha gözlem ekibi ve fotoğraf tutkunları da göç yolculuğundaki kuşları görüntülüyor.

Dernek başkanı Kasım Avci, AA muhabirine, saha gözlem ekibi olarak 9 yıldan bu yana yaptıkları araştırmalarla bölgenin kuş popülasyonunu kayıt altına almaya çalıştıklarını söyledi.

Muş Ovası'nda da kuraklığın etkilerini gösterdiğini, Bulanık (Haçlı) Gölü'nde büyük bir çekilmenin yaşandığını belirten Avci, "Suyun çekilmesine rağmen gölde çok sayıda kuş türünü kayıt altına aldık. Sulak alanlarda yaşayan kuş türleri göç etmeye devam ediyor. Muş Ovası'nda, nadas yapılan arazilerde, Murat ve Karasu nehirlerinin bulunduğu alanlarda araştırmalarımıza devam ediyoruz. Kuş popülasyonunda bir düşüşe rastlamadık. Muş coğrafyası sadece kuşların göç güzergahından ibaret değil. Çok sayıda kuş türü burada kuluçka yaparak burada ürüyor." diye konuştu.

- "Göçün son dönemlerindeyiz"

Doğayı tüm yönleriyle koruma bilincinin geliştirilmesi için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Avci, bu anlamda ulusal alanda çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Muş coğrafyasının, "su zengini" olarak tabir edilebilecek bir yer olduğunu aktaran Avci, şöyle konuştu:

"Derneğimizin gönüllü ekipleriyle haftanın belli günleri saha çalışmalarına gidiyoruz. Sabah erken saatlerde çıkıp ovada araştırmalar yapıyoruz, kuş görüntülerini alıyoruz. Zaman zaman farklı illerden fotoğraf tutkunları da etkinliğimize katılıyor. Muş coğrafyası, Avrasya'daki kuşların göç yolculuğundaki en önemli 3 güzergahından biri. Bundan dolayı bölgede birçok kuş türüne rastlamak mümkün. Burada kuluçka yapan yaklaşık 400 kuş türü tespit ettik. Göçün son dönemlerindeyiz. Kazların göçünü izledik. Binlerce kaz sürüsüne denk geldik ve kayıtlarını aldık. Kış mevsiminde de kuş hareketliliğini izleme devam edeceğiz."

- "Burası kuşlar için önemli bir merkez"

Doğa fotoğrafçısı Muzaffer Göç ise gönüllü olarak Telli Turna Doğa Derneği gözlem ekibi ile sahaya çıkıp kuşları görüntülemeye çalıştığını dile getirdi.

Kuşları fotoğraflamaktan keyif aldığını vurgulayan Göç, "Bulanık ve çevre köylerde birçok kuş fotoğrafı çektik. Kuşların göçünü izledik. Güzel bir çalışma oldu. Kuşların belli bölgelerde toplandığını ve oradan da kuzeydoğu tarafına göç ettiğini gördük." dedi.

Kuş gözlemcisi Turgay Özlü de sulak alanlardaki göçü izlediklerini belirterek, "Kuraklığa rağmen göçmen kuşlarımız Muş Ovası'nda yuvalandı. Burası kuşlar için önemli bir merkez. Önemli bir coğrafyada yaşadığımızın bilincinde olmamız lazım. Tüm canlıların yaşam alanı olan sulak alanlar ile göletlerin kurutulmaması için mücadelemizi dernek olarak devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

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