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Gözlerde oluşan kuruluğa dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 05.02.2020 11:00 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Gözlerde oluşan kuruluğa dikkat

Op.Dr. Şeyda Atabay, gözlerde oluşan kuruluğa dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Göz kuruluğu, toplumda sık olarak gözlenen ve genelde hastalar tarafından bilinen bir hastalıktır. Dünyada milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu hastalık yaklaşık yüzde 35 oranında gözlenmektedir. Genelde 40 yaşın üstündeki kadınlarda daha sık rastlanan göz kuruluğu, son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ile yoğun bilgisayar kullanımı sonucunda çok daha erken yaşlarda sık olarak gözlenmektedir. Hava kirliliğinin yüksek olduğu büyük şehirlerde ve klimalı ortamlarda daha yüksek oranlarda görülüyor. Çevresel faktörler, menopoz, kontakt lens kullanımı, gece geç saatlere kadar uykusuzluk, göz ameliyatları, sigara kullanımı gibi kirli ortamlarda hastalık belirtileri daha da artabilmektedir. Göz kuruluğu belirtileri gözde yanma, batma , bazen refleks olarak sulanma, ani batma hislerinin oluşması özellikle akşam geç saatlerde bulanıklık veya gözlerde yorgunluk ile kendini gösteriyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarda sadece sosyal medyada günde 3 saat vakit geçirdiğimiz sonucunu düşürsek göz kuruluğu ve göz sorunlarının neden daha fazla arttığını anlamamız çok güç olmuyor” dedi.
Kontakt lens kullanımlarının düzensiz ve doktor kontrolsüz kullanımının göz kuruluğu semptomlarının çok erken yaşlarda ortaya çıkmasına neden olabildiğini ifade eden Op.Dr. Atabay, “Lens intoleransı oluşturan bu durumlar görmede de sorunlara neden olmaktadır. Göz kuruluğu ağlamak ile gözden yaş gelmemesi şeklinde düşünülmemelidir. Normalde farkında olmadan sürekli bir gözyaşı üretilir ve bu gözyaşı tabakası göz ön segmentinde nemli bir ortam oluşturarak gözlerimizin sağlıklı olmasını ve sağlıklı görmesini sağlamaktadır. Bu tabakanın çeşitli nedenlerle bozulması sonucu göz kuruluğu ortaya çıkmaktadır. Sonuçta görmede bulanıklık, ağrı, yanma, batma gibi problemler çok rahatsız edici olabilmektedir. Göz kapağı enfeksiyonları da bir diğer göz kuruluğu sebebidir. Romatizmal hastalıkların varlığında ise ciddi problemlere uzanan göz kuruluğu sorunları ile karşılaşmaktayız. Tedavi nedene göre planlanmalıdır. Mevcut romatizmal hastalığın tedavisi, göz kapak enfeksiyonunun tedavisi semptomlarda rahatlamayı sağlayabilir” diye konuştu.
Ek olarak suni gözyaşı damlalarının ve jellerin burada oldukça yarar sağladığını kaydeden Op.Dr. Atabay, “Hatta bu damlalara rapor çıkarılarak hastalarımızın uzun süreli kullanımları, ilaç alımları kolaylaştırılmaktadır. Ek olarak immun sistemi etkileyici damlalar veya hastalarımızın kendi kanlarında hazırladığımız otolog serumlar ciddi yararlar sağlamaktadır. Hastalarımız bulundukları ortamda bazı önlemler alabilirler, bu konuda uyarılarda bulunmaktayız: Bunlar klimalı ortamlardan uzak kalmaları, bulundukları odayı mümkünse nemlendirmeleri, bol su almaları,bilgisayar kullanımlarını azaltmaları, gece uykularına dikkat etmeleri, güneş gözlüğü kullanmalarıdır” açıklamalarında bulundu.

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