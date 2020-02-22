Gözleri görmeyen Mahmut hoca onlarca hafız yetiştirdi

Kemikkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki gözünde de yüzde 100 engel bulunduğunu ama hayata hiçbir zaman küsmediğini söyledi.

Yeni hafızların yetişmesine emek vermenin kendisi için bahtiyarlık kaynağı olduğunu belirten Kemikkıran, şöyle konuştu:

"Hayatla hep barışık oldum. İnsanlarla sevgi dolu iletişim kurdum. Dünyanın en mutlu insanlarından birisi benim. Belki çocuklukta olabilir ama olgunluğa eriştiğimden beri bir kez bile keşke gözüm görseydi demedim. Babam o dönem çok doktora götürdü ama çare olmadı. Allah böyle dilemiş, O'nun dediği oldu. 12 yaşında hafız oldum. Bu yol gayret yoludur, bu yola çıkanların ecrini Allah sonsuz olarak ödeyecektir. Kur'an-ı Kerim'e gönül veren aziz olur, terk eden de zelil olur. Ben eğitim verdiğim hafızlarıma okumayı bırakmayın, okutmayı bırakmayın tavsiyesinde bulunurum. Peygamberimiz 'Sizin en hayırlılarınız Kur'an-ı Kerim öğrenen ve öğretendir.' diyor. Onun için kitabımızı okumak öğretmek bizim asli görevimizdir."

Kemikkıran'dan eğitim alan hafızlardan Ali Özer de iki gözü de görmeyen birinden eğitim almanın kendisi için ilham kaynağı olduğunu ifade etti.