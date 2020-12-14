Gözlük kullanımı trafik kazalarında can ve mal kaybının azalmasını sağlıyor

20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen Gözlükçüler Odası Erzurum İl Temsilcisi Vahap Efe, gözlük kullanmanın trafik kazalarındaki can ve mal kayıplarının azalmasını sağladığını söyledi.

Sağlık okuryazarlığının artırılması gerektiğini ifade eden 20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen Gözlükçüler Odası Erzurum İl Temsilcisi Vahap Efe, “İnsanlar görmenin kendi gördükleri kadar olduğunu zannetmekte ve araç kullanırken görmenin önemini ihmal etmektedir” dedi.

Trafik kazalarında can ve maddi kayıplarının önlenmesinde tam ve net bir görüşün son derece önemli olduğunu ifade eden Efe, “Gözlerimiz vücudumuzun dünyaya açılan pencereleridir. Adeta beynimizin uzantısı gibi çalışır. Öğrendiklerimizin yüzde 83 gözlerimizle sağlarız. Yeterli görme keskinliğine sahip olmak, gözlük kullanmak trafik kazalarındaki can ve mal kayıplarının da azalmasını sağlar. Çevreye verilen zararı önler. Her yıl ülkemizde resmi verilere göre 20 milyar mal kaybı, çevreye zarar, 6 bin olay yerinde ölüm, 6 bin yaralı trafik kazası meydana gelmektedir. Sürücüler araç kullanırken göz sayısız sinyal ve bilgi uyarıları alır. Tüm duyumların yüzde 90’nı görsel algılardır. Başka bir ifade ile görme yeteneği, lüzumlu kararların ve hareketlerin yüzde 90’ını etkiler. Sağlık alanında ne kadar kaliteli hizmet verilirse verilsin, tedaviye erişim ne kadar kolaylaşırsa kolaylaşsın kişinin kendisinin sağlığını korumaya yönelik farkındalığı gelişmediği sürece başarılı olabilme şansı sınırlıdır. Bu nedenle toplumlarda sağlık okuryazarlığının artırılması gereklidir. İnsanlar görmenin kendi gördükleri kadar olduğunu zannetmekte ve araç kullanırken görmenin önemini ihmal etmektedir. Trafik kazalarında can ve maddi kayıplarının önlenmesinde tam ve net bir görüş son derece önemlidir. Hem sürücü belgelerinin edinilmesi hem de yenilenmesinde, Avrupa’da sürüş için görüş standartlarına uygun olarak, Görme testi, görme alanı testi, kontrast hassasiyeti ve alacakaranlıkta(örneğin ay ışığında) görüşün etkili bir şekilde değerlendirilmesi, diplopi, Periyodik muayeneler, bütün değerlendirmelerin bir göz hekimi tarafından yapılmasının sağlanması Trafik kazalarında can ve mal kayıplarını azaltır. Görme insanın en değerli varlığıdır. Her şey bir göz muayenesi ile başlar.” dedi

