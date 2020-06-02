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Gözlükçüler Günü kutlandı

MERSİN HABERLERİ  | 02.06.2020 13:31 | Son Güncelleme

Kamu niteliğinde kurulan Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği’ne bağlı 20 Bölge Odası, kendi bölgelerinde ’1 Haziran Gözlükçüler Gün’ünü kutladılar.Bu kapsamda Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk koyan 8.

Gözlükçüler Günü kutlandı

Kamu niteliğinde kurulan Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği’ne bağlı 20 Bölge Odası, kendi bölgelerinde ’1 Haziran Gözlükçüler Gün’ünü kutladılar.
Bu kapsamda Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk koyan 8. Bölge Mersin Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Serkan Yakan, meslektaşlarının Optisyenler ve Gözlükçüler Gününü kutladı.
Federasyon faaliyetlerini sürdüren ve dernek çatısı altında gözlükçülük mesleğinin 6 Aralık 2017 tarihinden itibaren TBMM’de kamu niteliğinde odalar haline getirilmesinden sonra sağlık sunum hizmeti veren gözlükçülük mesleğinin kendine yakışan itibarı ve önemini tekrardan kazandığını söyleyen Yakan, geleceğin, meslektaşları için çok daha güzel olacağını ve hak ettiği yeri bulacağını ifade etti.

Gözlükçüler Günü kutlandı

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Sabah
05:17
Öğle
12:45
İkindi
16:35
Akşam
20:02
Yatsı
21:37

Mersin Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Baturay Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkez
Elmas Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Kilikya Eczanesi
Merkez
Tuğba (Mezitli) Eczanesi
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Ünel Eczanesi
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