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Göztepe, 1. Lig'de yarın Boluspor'a konuk olacak

08.09.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, 1. Lig'de yarın Boluspor'a konuk olacak

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 5. haftanın açılış maçında Boluspor ile Göztepe, yarın Bolu'da karşılaşacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Boluspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.

Ligde ilk 4 maçta 5 puanı bulunan 12. sıradaki Göztepe, tek galibiyetini ilk haftada deplasmanda Sakaryaspor karşısında aldı. Sarı-kırmızılı ekipte Ali Akman ve Kerim Alıcı'nın sakatlıkları bulunuyor.

İç sahada henüz galibiyeti bulunmayan Boluspor, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
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